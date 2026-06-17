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Fecha y hora EXACTA para ver el Inglaterra vs. Croacia, del Mundial 2026, por Azteca 7

Dos potencias europeas se enfrentan en un partido que promete emociones y podría ser clave en la fase de grupos.

Inglaterra vs. Croacia,
Inglaterra vs. Croacia,

Escrito por: Hugo Pantoja

Sin lugar a dudas, uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es el partido entre Inglaterra y Croacia, y aquí te contamos a qué hora y cómo poder ver el encuentro de manera gratuita por Azteca 7.

Ahora lee: CONFIRMADO: Los 32 partidos GRATIS por TV abierta que transmitirá Azteca 7 de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El partido entre las selecciones de Inglaterra y Croacia se disputará este miércoles 17 de junio del 2026, en el marco de la Jornada 1 del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA, encuentro que se presenta como uno de los más esperados de la primera parte de la máxima contienda deportiva.

¿Dónde, cómo y cuándo ver de manera GRATIS el encuentro entre Inglaterra y Croacia?

De acuerdo con lo señalado por la FIFA, el encuentro se dará dentro del Estadio Dallas (AT&T Stadium) en Arlington, Texas, y estos serán algunos de los husos horarios que debes conocer para no perderte nada.

Horarios de transmisión y dónde verlo

  • En el caso de México, podrás disfrutar del encuentro en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro).
  • Para los fanáticos en Estados Unidos, la hora será en punto de las 16:00 horas, tiempo del Este.
  • En Argentina, La Encuentro será transmitido a punto de las 17 horas, tiempo del centro.

Si te preguntas dónde ver el encuentro entre la selección de Inglaterra y Croacia, puedes verlo de manera gratuita por la señal de TV Azteca o dando clic aquí. Además, no te pierdas nada de la cobertura completa por todas nuestras redes sociales y plataformas digitales.

¿Cuándo es el siguiente partido de México?

México vivirá su siguiente partido dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Corea del Sur, el próximo 18 de junio del 2026, tiempo del centro de México. La sede del esperado encuentro será el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), en Jalisco, México.

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