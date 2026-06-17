Link GRATIS y LIBRE para ver juegos del Mundial 2026 HOY miércoles 17 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá este miércoles una cartelera de lujo al estar conformada por varias selecciones que prometen ofrecer duelos dentro del terreno de la cancha impresionantes. Portugal, Inglaterra, Colombia, Croacia, Panamá, Uzbekistán y República Democrática del Congo harán su presentación en los Grupos K y L.

Además del debut de estas selecciones, los duelos programados también traen consigo a grandes figuras del balompié como la experiencia de Cristiano Ronaldo,el liderazgo de Luka Modrić y hasta el talento de Luis Díaz.

Partidos programados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hoy 17 de junio 2026

Portugal vs República del Congo

El Grupo K tendrá un encuentro entre la selección de Portugal y República Democrática del Congo programado a las 11:00 am en el Houston Stadium, Houston, Texas Estados Unidos.

Portugal inkicia su camino mundialista como uno de los favoritos en llegar a la final, el conjunto lusitano cuenta con figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Vitinha. Por el otro lado, República Democrática del Congo que vuelve a una Copa del Mundo con la intención de sorprender gracias a su velocidad y fortaleza física.

Inglaterra vs Croacia

Uno de los partidos más esperados del Grupo L es el encuentro entre Inglaterra vs Croacia, ya que los aficionados saben que hay una cuenta pendiente entre ambas escuadras tras una histórica semifinal en Rusia 2018 donde el equipo de Luka Modrić se perfiló a la final. Este duelo está programado en el Dallas Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos a las 14:00 horas.

Para este partido los ingleses llegan con estrellas como: Jude Bellingham, Harry Kane y Phil Foden, mientras que Croacia mantiene como referente al legendario Luka Modrić.

Cabe recordar que el duelo entre Inglaterra contra Croacia podrás verlo de manera GRATUITA a través de la transmisión de Azteca 7 o dando click aquí al sitio oficial de Azteca 7 sigue la narración de nuestros comentaristas estrellas Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague e Inés Sainz no, te pierdas de los mejores análisis y comentarios.

Ghana vs. Panamá

Este miércoles 17 de junio el Toronto Stadium en Canadá recibirá en duelo entre la selección de Ghana contra la de Panamá a las 17:00 horas.

Hoy, Ghana busca revivir las grandes actuaciones que la llevaron a convertirse en una de las selecciones africanas más competitivas , asimismo, se presentará con su figura: Antoine Semenyo, mientras que Panamá intentará conseguir puntos valiosos con una generación que ha mantenido presencia constante.

Uzbekistán vs. Colombia

El Grupo K tiene programado el partido entre Uzbekistán vs. Colombia a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México, México, desde su anuncio la afición colombiana ha celebrado con gran furor a su selección por otra parte, Uzbekistán hoy hará historia al disputar su primer partido mundialista de su historia. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro intentará dar la sorpresa ante una Colombia que llega con Luis Díaz y James Rodríguez