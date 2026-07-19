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IShowSpeed: ¿De cuánto es la fortuna del streamer estadounidense que se presentó en Ceremonia de Clausura Mundial 2026?

IShowSpeed fue el steamer estadounidense que se presentó en la Ceremonia de Clausura Mundial 2026, joven celebridad que tiene en su poder una jugosa fortuna

IShowSpeed ¿De cuánto es la fortuna del streamer estadounidense que se presentó en Ceremonia de Clausura Mundial 2026.png
Esta es la fortuna del streamer estadounidense IShowSpeed|Crédito: Instagram/IShowSpeed/@ishowspeed

Escrito por: Karla Salinas

IShowSpeed es un reconocido streamer estadounidense, en quien se resaltó su presencia en cada uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, subiendo sus múltiples reacciones en diversos encuentros deportivos. Pero ahora su nombre resaltó al presentarse en la Ceremonia de Clausura, interpretando su éxito "World Cup".

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Para que conozcas más sobre el creador de contenido, hoy te detallaremos de cuánto es su fortuna, cantidad que seguramente te va a sorprender.

¿De cuánto es la fortuna de IShowSpeed?

Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido en redes como IShowSpeed, es un reconocido youtuber y streamer estadounidense, quien ganó popularidad por su intensa personalidad, saltando a la fama en 2020.

Según el portal de Bleap, detalla que el creador de contenido a sus 21 años tiene una fortuna que ronda entre los 35 y los 40 millones de dólares en el 2026, patrimonio neto que ha logrado con las diversas colaboraciones que ha hecho con reconocidas marcas. Un crecimiento económico importante, considerando que a finales del 2024, se estimaba que su fortuna rondaba los 20 millones de dólares.

Aunque no es una cifra exacta, es un aproximado que se tiene considerando todos los proyectos que tiene en puerta. Posiblemente, con su participación en la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, dicha cifra pueda disminuir.

¿Cómo se hizo famoso IShowSpeed?

Aunque la popularidad de IShowSpeed empezó desde el 2016, formalmente saltó a la fama hasta el 2020, en especial por las transmisiones en vivo que hacía en YouTube, demostrando su personalidad intensa y sin filtros, ganando el cariño del publico, en especial en Estados Unidos, pero ha logrado llegar a personas de otros países, aumentando su popularidad.

Desde entonces el streamer estadounidense se ha encargado de realizar otros contenidos, desde sus reacciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ hasta los viajes que ha hecho alrededor del mundo con otros creadores de contenido. Con su reciente presentación en la Ceremonia de Clausura, ha generado gran impacto entre los usuarios.

@blaminglyy IShowSpeed performs “Champions” at the 2026 FIFA World Cup Finals #ishowspeed #champions #worldcup #fifa ♬ original sound - Blaming

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