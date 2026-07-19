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Laura Pausini FILTRA vestuario de BTS previo al Medio Tiempo del Mundial 2026; sorprende con increíble foto en Instagram

bts medio tiempo final mundial 2026
|Crédito: Getty Images

A solo minutos de que comience el medio tiempo histórico en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Laura Pausini compartió en sus historias una foto que dejó completamente intrigadas a las millones de ARMYs del mundo: filtró el vestuario de BTS.

Se trata de una selfie donde aparecen integrantes de BTS en un carrito de golf, el medio de transporte que se utiliza entre las áreas de los estadios en este tipo de eventos. Se trata del primer vistazo que se da del vestuario que usarán en el medio tiempo.

laura pausini bts medio tiempo final mundial 2026
|Crédito: Getty Images

Todavía no se confirma que así es como los integrantes de BTS aparecerán en el escenario, pero existe una fuerte probabilidad considerando que la foto se publicó minutos antes de que terminara el primer tiempo del partido de España vs. Argentina.

BTS hará historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Esta será la primera vez que en un Mundial se hace un show de medio tiempo, sobre todo de este calibre. Por lo tanto, BTS está haciendo historia al convertirse en headliner de este espectáculo. También veremos a Madonna, Shakira (que está en su cuarto Mundial como artista headliner), Justin Bieber, Coldplay y Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York.

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