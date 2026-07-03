Liam Gallagher amenaza con no volver a tocar en México si pierde Inglaterra en el Mundial 2026: “Pueden olvidarse de los conciertos de Oasis”

En los últimos dos días Liam Gallagher se ha vuelto el enemigo público número uno de la afición mexicana, tras hacer polémicas declaraciones sobre el partido México vs. Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora, pone a sus fans a elegir: ¿volver a ver a Oasis tocar en nuestro país o ver triunfar a nuestro equipo?

"Si ustedes ganan, no les volveré a hablar y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis", escribió Liam Gallagher en X este 3 de julio, luego de los intercambios de declaraciones que ha tenido con los fans del futbol mexicanos. Este comentario fue en respuesta a una fan que le preguntó si "serían amigos" a pesar de lo que ocurra en el partido.

If you lot win I’ll never speak to you again and you can forget about the oasis concerts — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

"¿Y lo malo?", dice uno de los comentarios que han surgido en respuesta por parte de mexicanos hacia Liam. "Te va a dar hambre como la última vez y tú solito vas a querer venir", escribió alguien más.

Otro seguidor le dijo en tono sarcástico al músico que ya no provoque a los fans o "acamparán afuera de su mansión". "¿Cuál de todas?", respondió él.

En la sección de respuestas no todo es provocación, sino también se percibe un tono de juego con algunos seguidores. "¿Por qué nos odias, Liam? ¿Solo porque vamos a ganarles?", le escribió alguien, a lo que respondió: "Aquí estaré dándole dolores de cabeza a mis hermanos y hermanas mexicanos".

Cómo comenzó la polémica con Liam Gallagher y el partido México vs. Inglaterra

Tras confirmarse que nuestro país se enfrentaría a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una fan le preguntó al músico de Oasis qué opinaba sobre su país siendo derrotado en el Estadio Ciudad de México. "Creo que venceremos a México 5-0", respondió él.

Esto inició una discusión que se ha mantenido por días en X. Incluso Fher de Maná fue de los primeros en intervenir, mediante Instagram. "A ver, no manches. Ubícate, wey. ¿5-0? ¡Cálmate! Ahí nos vemos el domingo, pa’ ver cómo nos va, wey", dijo en un video.