Hora EXACTA de transmisión de Australia vs. Egipto, partido del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue con los últimos duelos de 16avos de final. Este viernes, 3 de julio, se juega el Australia vs. Egipto en el Estadio Dallas en Texas, Estados Unidos. Debido a los diversos husos horarios en el país de las Barras y las Estrellas, aquí te compartimos la hora exacta de transmisión para cada estado. Así que sigue leyendo y no te pierdas ni un sólo momento del duelo de esta tarde.

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Australia vs. Egipto: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El encuentro entre Australia y Egipto por un pase a octavos de final se llevará a cabo en el Estadio Dallas. El balón comenzará a rodar en punto de la 1:00 p.m. (hora local). Aquí te compartimos la hora exacta de transmisión en cada estado de la Unión Americana debido a los diversos husos horarios que se manejan en la nación:



Hora del Pacífico (PT): 11:00 a.m.

11:00 a.m. Hora de la Montaña (MT): 12:00 p.m.

12:00 p.m. Hora del Centro (CT): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora del Este (ET): 2:00 p.m.

Si desconoces la zona horaria a la que perteneces, no te preocupes. Aquí te compartimos un mapa de Estados Unidos con cada huso horario, según el estado. Sólo tienes que identificar la región en la que resides y así conocerás la hora exacta de transmisión del Australia vs. Egipto de este viernes.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo empiezan los octavos de final?

Este viernes se juegan los últimos duelos de dieciseisavos de final. Los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arrancan el sábado, 4 de julio, y se extenderán hasta el martes, 7 de julio. Será entonces cuando conoceremos a las ocho mejores selecciones del mundo.

¿Qué equipos han pasado a octavos de final?

De momento, los países que tienen asegurado su lugar en los octavos de final de la justa veraniega son: Brasil vs. Noruega, México vs. Inglaterra, Paris vs. Francia, Canadá vs. Marruecos, Portugal vs. España y Estados Unidos vs. Bélgica. Suiza también consiguió su pase, pero no conocerá su rival sino hasta esta noche, después del Colombia vs. Ghana.

El ganador del Australia vs. Egipto se enfrentará ante el vencedor de Argentina vs. Cabo Verde. Con ello, queda completo el calendario de enfrentamientos.