Estrella de la Selección Mexicana le regala boletos del Mundial a leyenda de Caifanes

A través de redes sociales Saúl Hernández, vocalista, compositor y líder de la legendaria e icónica banda mexicana de rock en español “Caifanes” compartió que había asistido al Estadio Ciudad de México ya que el jugador de la Selección Mexicana César "El Chino" Huerta le había regalado boletos para asistir al partido México vs Ecuador del Mundial 2026. “Gracias Chino por los boletos, gran detalle de tu parte. Abrazos enormes!” fueron algunas de las palabras que el intérprete de éxitos como “Los dioses ocultos”, “La célula que explota”, “Afuera”, “No dejes que…” expresó en su cuenta de instagram, mismas que estuvieron acompañadas de fotografías de sus familiares y del juego dentro del Estadio. Actualmente la publicación ya acumula más de 55 mil “me gusta” y muchos comentarios por parte de los fans del artista.

¿Quién es César "El Chino" Huerta?

César "El Chino" Huerta es uno de los futbolistas más reconocidos de la Selección Mexicana. En esta ocasión fue convocado por el director técnico Javier Aguirre para disputar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Copa Mundial de la FIFA 2026™. Actualmente tiene 25 años de edad y ha jugado con los Pumas de la UNAM, Las Chivas de Guadalajara, Royal Sporting Club Anderlecht de Bélgica y en el Deportivo de Toluca. Su función como extremo izquierdo lo h a llevado a tener un gran reconocimiento dentro de la industria deportiva.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana se enfrentará contra Inglaterra el próximo domingo 05 de julio en el Estadio Ciudad de México en punto de las 18: 00 hrs, tiempo centro de la Ciudad de México. El partido forma parte de los octavos de final de la Copa del Mundo por lo que está fase pertenece a la eliminación directa del torneo.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido México vs Inglaterra?

El partido México vs Inglaterra lo podrás disfrutar de forma completamente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, o bien, a través del sitio web; solo deberás dar click aquí y listo; disfrutarás de la mejor transmisión la cuál tendrá la narración de los mejores comentaristas y expertos en deporte como Christian Martinoli, el Dr. Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros. Es importante que la sintonices a tiempo para no perderte ningún detalle; lo podrás hacer a partir de las 17: 30 hrs. Recuerda que puedes acceder al enlace desde tu celular, tableta o PC.