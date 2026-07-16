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BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber: ¿qué esperar del show de entretiempo de la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ traerá grandes sorpresas, además de un partido de primera entre España y Argentina. Aquí los detalles.

Qué esperar del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: BTS, Shakira, Madonna y Justin Bieber
|Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Escrito por: Matías Mena

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo traerá el impresionante partido entre España y Argentina este 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, sino que también llegará con grandes sorpresas. Por primera vez en la historia del torneo, el evento deportivo contará con un show oficial de entretiempo, un formato inspirado en los grandes espectáculos deportivos de Estados Unidos. Es por eso que, a mirad del partido, se reunirán a figuras como Shakira, BTS, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel y el PS 22 Chorus. Todo apunta a que será un evento a gran escala que no nos podremos perder.

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Un espectáculo que busca marcar una nueva era en el Copa Mundial de la FIFA 2026™

Una de las cosas que más llama la atención de este evento es la interesante combinación de artistas de distintos géneros y generaciones. La FIFA no apuesta por un solo artista; ellos buscan preparar un espectáculo en el que combinen pop, el K-Pop, la música latina, el afrobeat y la música sinfónica. Otro dato interesante es que la dirección artística del evento corre a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien buscará darle identidad propia al primer medio tiempo oficial en la historia de una final mundialista.

¿Qué artistas veremos sobre el escenario?

Los artistas que se presentarán en el evento son algunos de los nombres más importantes de la industria:

  • Madonna
  • Shakira
  • BTS
  • Justin Bieber
  • Burna Boy
  • Gustavo Dudamel
  • Coldplay
  • Post Malone

¿Qué podríamos ver en el entretiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Se espera que Shakira interprete junto a Burna Boy el tema oficial del torneo, “Dai Dai”, mientras que Madonna, la reina del pop, podría presentarse con alguna de sus nuevas canciones. Por su parte, BTS podría interpretar una de sus canciones más icónicas de su gira, y en cuanto a Justin Bieber, podría interpretar algo de su álbum SWAG.

También participará el director de orquesta Gustavo Dudamel, además del PS 22 Chorus, reconocido por colaborar con artistas internacionales. Todos ellos estarán acompañados de Coldplay en un evento sin precedentes.

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