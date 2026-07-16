Azteca 7 transmitirá el concierto de BTS, Shakira, Madonna y Justin Bieber en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Tras más de 100 partidos disputados, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin. Este domingo, 19 de julio, el Estadio Nueva York Nueva Jersey será testigo del último duelo del torneo, así como una ceremonia de clausura sin precedentes. Y es que, a diferencia de ediciones anteriores, la Federación apostó por un show de medio tiempo muy al estilo del Super Bowl, con artistas de talla internacional a cargo de cerrar el evento. Entre los confirmados destacan nombres como BTS, Shakira, Madonna y Justin Bieber. Por supuesto, el evento podrá seguirse GRATIS y EN VIVO por Azteca 7. Aquí los detalles.

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¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este domingo,19 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El evento podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial. Nuestra transmisión arranca en punto de las 11:30 a.m. (hora del centro de México). Entre los artistas confirmados para la ceremonia se encuentran Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise.

Aunado a la ceremonia de clausura, la GRAN FINAL de la justa veraniega también contará con un show de medio tiempo a cargo de BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York, el PS22 Chorus y Coldplay. El espectáculo tendrá una duración de 11 minutos exactos, mientras que el medio tiempo durará 30 minutos para montar y desmontar todo lo necesario para el show.

¿Cómo y dónde ver la Ceremonia de Clausura GRATIS y ONLINE?

Si prefieres el streaming o no cuentas con acceso a la señal de tele abierta, también puedes seguir nuestra transmisión GRATIS y ONLINE a través del sitio web oficial de Azteca 7 y cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes.

¿Qué selecciones se enfrentarán en la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará entre España y Argentina. El partido iniciará en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México) y también podrá seguirse por Azteca 7 en TV, internet y apps móviles.