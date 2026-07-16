LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Azteca 7 transmitirá el concierto de BTS, Shakira, Madonna y Justin Bieber en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin. En Azteca 7 podrás seguir la ceremonia de clausura GRATIS y EN VIVO. Aquí los detalles.

Clausura del Mundial 2026
No te pierdas la clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Azteca 7 | Crédito: Instagram (@shakira / @bts.bighitofficial

Escrito por: Daniela Arvizu

Tras más de 100 partidos disputados, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin. Este domingo, 19 de julio, el Estadio Nueva York Nueva Jersey será testigo del último duelo del torneo, así como una ceremonia de clausura sin precedentes. Y es que, a diferencia de ediciones anteriores, la Federación apostó por un show de medio tiempo muy al estilo del Super Bowl, con artistas de talla internacional a cargo de cerrar el evento. Entre los confirmados destacan nombres como BTS, Shakira, Madonna y Justin Bieber. Por supuesto, el evento podrá seguirse GRATIS y EN VIVO por Azteca 7. Aquí los detalles.

También te puede interesar: Los 7 jugadores que ganaron MÁS seguidores en el Mundial 2026: de Vozinha a Gil Mora

¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este domingo,19 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El evento podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial. Nuestra transmisión arranca en punto de las 11:30 a.m. (hora del centro de México). Entre los artistas confirmados para la ceremonia se encuentran Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise.

Aunado a la ceremonia de clausura, la GRAN FINAL de la justa veraniega también contará con un show de medio tiempo a cargo de BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York, el PS22 Chorus y Coldplay. El espectáculo tendrá una duración de 11 minutos exactos, mientras que el medio tiempo durará 30 minutos para montar y desmontar todo lo necesario para el show.

¿Cómo y dónde ver la Ceremonia de Clausura GRATIS y ONLINE?

Si prefieres el streaming o no cuentas con acceso a la señal de tele abierta, también puedes seguir nuestra transmisión GRATIS y ONLINE a través del sitio web oficial de Azteca 7 y cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes.

¿Qué selecciones se enfrentarán en la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará entre España y Argentina. El partido iniciará en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México) y también podrá seguirse por Azteca 7 en TV, internet y apps móviles.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo