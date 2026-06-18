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Viajero del tiempo revela quién ganará el México vs. Corea del Sur del Mundial 2026 y el resultado enloquece a la afición

Un usuario de TikTok se vuelve viral tras asegurar ser un viajero del tiempo y revelar quién ganó el México vs. Corea del Sur del próximo 18 de junio. Esta es su predicción.

Viajero del tiempo revela quién ganará el México vs. Corea del Sur del Mundial 2026
Este será el resultado del México vs. Corea del Sur, según un viajero del tiempo | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se prepara para vivir uno de los duelos más esperados por la afición: México vs. Corea del Sur. Si bien aún faltan varias horas para el silbatazo inicial, las redes sociales ya arden por un supuesto viajero del tiempo, quien se ha hecho viral en TikTok por revelar quién ganará el partido. ¿Listo para conocer su pronóstico?

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De acuerdo con la predicción viral, ni México ni Corea del Sur se llevarían la victoria, ya que el encuentro terminaría en un supuesto empate. De concretarse este resultado, ambas selecciones sumarían un punto. Bajo esta línea, la predicción no ha hecho más que desatar todo un debate entre la afición, quienes esperan un duelo bastante parejo. Y es que, más allá de la amistad entre ambas naciones, este partido trae recuerdos especiales para cualquier aficionado del fútbol.

En la Copa Mundial de la FIFA de 2018, México estuvo a punto de ser eliminado tras caer 3-0 ante Suecia. No obstante, la inesperada victoria de Corea del Sur sobre Alemania permitió a la Selección Mexicana avanzar hacia los octavos de final. Por ello, la escuadra asiática ocupa un lugar tan especial en la memoria de la afición mexicana, quienes en aquel entonces - y hasta la fecha - han expresado su agradecimiento con innumerables muestras de cariño.

¿Cuándo y a qué hora empieza el México vs. Corea del Sur?

El partido de México vs. Corea del Sur se jugará este jueves, 18 de junio, en el Estadio Guadalajara, ubicado en el estado de Jalisco. El silbatazo inicial está programado a las 7:00 pm (hora del centro de México). Será entonces cuando arranque este tan esperado duelo.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Corea del Sur de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El encuentro entre México y Corea del Sur podrá seguirse completamente en vivo y gratis por Azteca 7, el Canal del Mundial. La transmisión arranca desde las 6:30 p.m. con una previa a cargo de los mejores comentaristas deportivos: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Warrior. Si no cuentas con acceso a TV abierta, no te preocupes. También puedes ver el partido gratis y online en el sitio web oficial de Azteca 7 y las apps móviles de TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

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