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¿Cho Gue-sung, el jugador más guapo de Corea del Sur, tiene novia? Esto se sabe de él previo a su enfrentamiento contra México en el Mundial 2026

Conoce todo lo que se sabe de la vida sentimental de uno de los jugadores asiáticos más famosos.

Cho Gue-sung esposa, pareja, hijos y en qué equipo juega el futbolista de Corea del Sur.jpeg
Cho Gue-sung|Crédito: Instagram: @whrbtjs

Escrito por: Yulissa Jacinto

Cho Gue-sung es uno de los futbolistas más sobresalientes en el balompié, sin embargo no solo se ha robado los reflectores por sus destrezas en la cancha sino por su rostro ya que es considerado el jugador más guapo de todo Corea del Sur, es por eso que en esta ocasión te decimos qué es lo que se sabe sobre su vida amorosa y si alguna mujer ya es dueña de su corazón.

¿Cho Gue-sung, jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tiene novia?

La reconocida estrella del deporte ha decidido, desde hace ya tiempo, mantener su vida amorosa en privado por lo que hasta el momento se desconoce si se encuentra saliendo con alguien. Sin embargo, se han filtrado rumores en donde lo han vinculado amorosamente con la modelo Ji Min-joo ya que ambos comenzaron a seguirse en redes sociales además de que la joven portó la jersey con el número “9”, mismo con el que juega Cho Gue-sung, sin embargo luego de esto la agencia que representa a la modelo desmintió este rumor. Por otro lado, también se le ha vinculado amorosamente al futbolista con Kim Ha-yeon aunque la relación nunca fue confirmada.

¿Cho Gue-sung, jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tiene hijos?

No, hasta el momento el reconocido jugador de fútbol no tiene hijos. De acuerdo con declaraciones públicas que ha hecho, actualmente el jugador se encuentra con todo su enfoque y atención en su carrera deportiva. Hoy en día está atravesando uno de los momentos más importantes en su trayectoria futbolística, esto debido a que se encuentra siendo parte de la Selección de Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Así fue la llegada de Sudáfrica a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo será el partido Corea del Sur vs. México?

El partido México vs. Corea del Sur es uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo. Este se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio en tierras tapatías; así es, estamos hablando del Estadio Guadalajara. El balón comenzará a rodar sobre la cancha en punto de las 7: 00 pm de la noche y la afición se encuentra más que emocionada ya que el partido forma parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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