¡Penélope Cruz ya tiene a su favorito en la final del Mundial 2026! Rompe Instagram con su viral video

Todo el mundo está con la euforia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, esperando poder descubrir quién va a ser el vencedor entre Argentina y España, llevándose el preciado trofeo a su casa. Ante la euforia, ya son varias las celebridades que se están dando a conocer a qué selección le van, y una de ellas sin duda es Penélope Cruz.

Caminos de la Vida | Programa 19 Julio 2026

Fue desde su Instagram que la famosa actriz publicó quién es su favorito en la final, dando a conocer su opinión con un viral video; las imágenes han generado reacción en los internautas.

¿Qué dijo Penélope Cruz?

Penélope Cruz se destaca por mantenerse activa en sus redes sociales, publicando todo tipo de contenido, desde el estilo de vida que tiene hasta los múltiples proyectos en los que se encuentra participando, permitiendo que todos sus fans conozcan su trabajo minuto a minuto. La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ no se ha quedado callada, ya que en sus historias de Instagram subió un viral video.

Básicamente, se encargó de repostear un video de @lovawaruwu creado con IA, donde vemos a una chica portando la camiseta de la selección de España, además de traer un outfit completo que combina con la camiseta de la selección, mientras baila la canción "Dai Dai" de Shakira

Con ese contenido en Instagram, nos deja claro que ella manda todo su apoyo a la selección española, algo que claramente iba a pasar, en especial al considerar que es su país de origen, donde nació y dio inicio a su importante carrera artística.

¿Quiénes se van a presentar en el show de medio tiempo?

En el show de medio tiempo que habrá en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se cuenta con la presencia de varios artistas, de los cuales se destacan BTS, Madonna, Shakira y Coldplay, quienes se encargarán de encender el ambiente con sus éxitos. Todos están ansiosos por poder disfrutar de la presentación y de ver quién va a ser el ganador.

Con el viral video subido por Penélope Cruz, ya dio a conocer quién es su favorito; posiblemente varios artistas vayan a hacer lo mismo, demostrando qué selección desean que se gane el reconocido trofeo.