Concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional de la CDMX: Setlist, horarios, rutas para llegar y TODO lo que debes de saber sobre su regreso a México

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu llegará al Auditorio Nacional este martes 14 de octubre a las 08:00 de la noche en lo que será su primer concierto de los dos que tiene programados en la Ciudad de México.

La cantante llega a la CDMX como parte de su gira ‘Latinaje Tour’, con la que promociona su último disco de estudio con el mismo nombre, donde ha mostrado una nueva faceta de la llamada “Nena Trampa”, tras su relación con el cantante Christián Nodal.

¿Por qué es tan especial el concierto de Cazzu en la Ciudad de México?

Esta es solo la primera fecha de las dos que ofrecerá en el Auditorio Nacional los días 14 y 15 de octubre a las 08:00 de la noche, donde ambos shows han sido soldout, demostrando la presencia que la argentina tiene en el territorio mexicano.

Su nuevo disco ‘Latinaje’ (2025), ha mostrado una etapa un poco más alejada del trap que la caracterizaron al inicio de su carrera, tomando como eje una mezcla entre ritmos latinos como los corridos, la cumbia, el tango y el género urbano en combinación con el desamor, una constante que ha marcado los últimos años de Cazzu tras su ruptura con el cantante de regional, Christian Nodal.

Además, es su regreso a escenarios aztecas luego de haberse convertido en madre, por lo cuál frenó considerablemente su actividad en vivo, por lo que era uno de los regresos más esperados.

¿Cuál podría ser el setlist de Cazzu en el Auditorio Nacional?

De acuerdo con lo que la cantante presentó en Argentina en su regreso a los escenarios como parte de su gira actual, podríamos esperar un setlist con estas canciones:



Ódiame

Sobre mi tumba

Me tocó perder

Piénsame

Mala Suerte

Engreído

Dolce

Jefa

Mucha Data

Brinca

Miedo

Toda

Loca

Ahora

Que disparen

La cueva

Inti

Copla

Una loca enamorada

Peli-Culeo

Nada

Tú y Tú

Con otra

Menú de degustación

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

Para evitar contratiempos y llegues bien al concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, te compartiremos varias rutas que podrías tomar en cuenta.



Llegar en Metro: La más popular es la ruta del Metro, donde tendrías que bajar en la estación Auditorio de la Línea 7 (color naranja).

El Auditorio Nacional se encuentra sobre la Avenida Reforma, por lo que podrías usar más alternativas que se ajusten a tus tiempos.