Taylor Swift cerrará el año con dos proyectos junto a Disney+: Estrenará serie documental ‘The Final Show’ y su último concierto de The Era’s Tour
TODO lo que debes de saber de este proyecto doble de Taylor Swift y Disney+
La cantante Taylor Swift ha decidido cerrar el año con todo, pues además del lanzamiento de su nuevo disco, ‘The Life Of a Showgirl’, la cantante ha anunciado una serie documental que llegará a streaming a través de Disney+ y además mostrará su último concierto de “The Eras Tour”.
Se sabe que este material audiovisual abordará lo que fue “The Eras Tour”, la gira de Taylor Swift con la que rompió récords por todo el mundo, pues dio un total de 149 conciertos en 51 ciudades diferentes, un hecho que ningún otro artista podría igualar en la actualidad.
¿Qué se sabe de The Eras Tour de Taylor Swift en Disney+?
La docuserie de Taylor Swift “The Eras Tour, The End of an Era”, es un proyecto que constará de seis episodios, mismos que estuvieron bajo la dirección de Don Argott, la codirección deSheena M. Joyce y fue producida por Object & Animal.
Dicha serie mostrará otra parte nunca antes vista de lo que fue la vida de Taylor durante la gira con la que rompió récords, además de mostrar “el desarrollo, impacto y funcionamiento interno que convirtieron a The Eras Tour en un fenómeno”, de acuerdo en propias palabras de Swift para el medio Deadline.
La serie estrenará su primer episodio el próximo viernes 12 de diciembre y lanzará uno cada semana, donde además de retratar los aspectos mencionados, contará con la participación de figuras como Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Ed Sheeran y Florence Welch, quienes contarán testimonios de manera íntima de lo que ha sido el paso de Taylor Swift con esa gira.
It was the End of an Era and we knew it. We wanted to remember every moment leading up to the culmination of the most important and intense chapter of our lives, so we allowed filmmakers to capture this tour and all the stories woven throughout it as it wound down. And to film… pic.twitter.com/RGZ6zVQnjb— Taylor Swift (@taylorswift13) October 13, 2025
¿Qué sabemos del concierto de Taylor Swift?
Conocido como “The Final Show”, Taylor ofreció un último concierto en la ciudad de Vancouver, Canadá, con el cuál cerró su gira histórica “The Eras Tour” en donde sumó canciones de su álbum ‘The Tortured Poets Department’, mismo que lanzó de manera sorpresiva durante la gira.
Esta película fue dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions junto con Silent House Productions, mismo que será un trabajo audiovisual sin cortes, donde se mostrará lo que fue el fin de una gira que ha marcado un antes y un después en la industria, el cuál también se estrenará el 12 de diciembre junto con su serie documental.