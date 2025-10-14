El mundo de la Música se encuentra de luto: Muere LEYENDA del R&B a los 51 años; era considerado como uno de los artistas más influyentes de este siglo

Este martes se confirmó la muerte de la leyenda del R&B, D’Angelo, quien partió a la edad de 51 años dejando conmocionado al mundo de la música; así lo dio a conocer la familia del cantante a través de un comunicado para el medio estadounidense “Variety”.

Quien fuera considerado como uno de los artistas más destacados e influyentes de este cuarto de siglo pese a su breve participación en el estudio, partió tras perder la batalle contra el cáncer de páncreas.

“La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz para nosotros en esta vida… Tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025. Nos entristece que solo pueda dejar queridos recuerdos con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que deja atrás. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, celebrar el don de la canción que ha dejado para el mundo”, comunicó su familia.

¿Quién fue D’Angelo?

Michael Eugene Archer, mejor conocido como D’Angelo, fue un cantante, compositor, productor y multiinstrumentista estadounidense, quien por su característico sonido es considerado como una de las figuras más reconocidas del neo-soul, en género musical que fusiona el Soul con R&B, Jazz y Funk.

Hizo su debut profesional en el año 1995 con su disco “Brown Sugar”, mismo con el que marcó su sonido vanguardista, para que en el 2000 publicara el álbum que es considerado como uno de los mejores de la década: “Voodoo”.

¿Es D’Angelo una de las figuras de la música contemporánea?

Aunque en los últimos 30 años, D’Angelo solamente ha publicado 3 discos, su sonido ha sido característico de este primer cuarto de año; una gran camada de artistas como Anderson .Paak, The Weeknd o Frank Ocean han mostrado su gran influencia de este artista.

Desde su primer lanzamiento logró obtener 5 nominaciones al los Grammy’s, pero no fue hasta el lanzamiento de “voodoo” en el año 2000 que consiguió hacerse de dos a “Mejor Álbum de R&B” y “Mejor interpretación vocal masculina de R&B”.

Fue 15 años después que volvería a ganar un par de Grammy’s a “Mejor Álbum de R&B” y “Mejor canción de R&B” con el que fuera su último trabajo de estudio “Black Messiah” del año 2014.