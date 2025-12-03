Dua Lipa canta EMBLEMÁTICO cover en su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros en CDMX

Sin duda alguna Dua Lipa ha sido una de las cantantes que se ganó el corazón de todo México, y no es para menos, puesto que, la británica cerró su gira de conciertos Radical Optimism Tour con tres fechas en el Estadio GNP Seguros en la CDMX.

En su primer espectáculo, la artista sorprendió a todo el público al interpretar la mítica canción de "Bésame Mucho", canción que fue compuesta por Consuelo Velázquez.

¿Cuál es el emblemático cover que cantó Dua Lipa en su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros?

De acuerdo con algunos videos que han circulado en redes sociales, el emblemático cover que cantará Dua Lipa en su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros en la CDMX, fue la canción titulada “Oye mi amor”; un tema que fue compuesto por la banda de rock mexicano Mana. Fer, el vocalista apareció como invitado estelar y juntos cantaron "Oye Mi Amor".

De acuerdo con algunas entrevistas que dio el grupo, y a pesar de haber sido lanzada a inicios de la década de los noventas, este tema significa un sentimiento sincero de acuerdo con declaraciones de los integrantes de Mana.

El coautor de esta canción, Alex González, dijo que es un himno de amor, a eso se le añade que la letra y el ritmo se puede mezclar y fundir con otros géneros musicales, tal y como lo hizo Dua Lipa este martes 2 de diciembre de 2025.

¿Cuáles son los covers en español que ha cantado Dua Lipa en su gira Radical Optimism Tour?

Héroe- Enrique Iglesias

Me gustas tú-Manu Chao

De música ligera-Soda Stereo

Tu misterioso alguien-Miranda

Tu falta de querer-Mon Laferte

Antología- Shakira

Cariñito-Mauricio Mesones

Bésame Mucho-Consuelo Velázquez

¿Cuál será el Set List del tercer concierto de Dua Lipa en CDMX?

El bloque 1 contó con temas como: Seat Intro, Training Season, End of an Era, Break My Heart y One Kiss.

Bloque 2: Watcha Doing que viene con un intro extendido, Levitating, These Walls, Maria y otro cover sorpresa.

Bloque 3: Illusion, Hallucinate, Electricity, Physical y Let´s Get Physical

Bloque 4: Be the One, Anything for Love, Love Again, Happy for You y Falling Forever

Bloque 5: I Wanna Dance With Somebody, Houdini, Don´t Start Now, Dance the Night y New Rules

