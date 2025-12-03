Confirmado: el ÚLTIMO concierto de Taylor Swift llegará a Disney+, anota la fecha

¡Ya es oficial! Tras el descomunal éxito de ‘The Eras Tour’, Taylor Swift regresa a la pantalla chica con una nueva experiencia: ‘The Final Show’, el último concierto de su más reciente gira. El concierto estará acompañado de un documental de seis partes, titulado ‘The End of an Era’. Ambos estarán disponibles en Disney+ a partir del próximo viernes, 12 de diciembre.

“Solo faltan 11 días para que ‘The Final Show’ de ‘The Eras Tour’ sea todo suyo”, escribió la cantautora de 35 años en la descripción del tráiler oficial. A continuación, el video.

¿Cuál es la diferencia entre ‘The Eras Tour (Taylor’s Version)’ y ‘The Eras Tour: The Final Show’?

Los fans de hueso colorado recordarán que a finales de 2023 la superestrella llevó ‘The Eras Tour’ al cine. Meses después, Disney+ publicó el concierto bajo la leyenda de ‘Taylor’s Version’. A diferencia de la proyección en cines, la versión del concierto en streaming incluyó canciones que no salieron en el corte final, incluidas versiones en acústico y bonus tracks. Teniendo en cuenta esto, ¿en qué se diferencia el concierto pasado con este?

‘The Eras Tour (Taylor’s Version)’ se estrenó en marzo de 2024. En aquel entonces, el concierto abarcaba hasta la era ‘Midnights’ (2022). Meses después, Taylor lanzó su onceavo álbum de estudio, ‘The Tortured Poets Department’ (2024), el cual derivó en una modificación en los shows en vivo para integrar las nuevas canciones. Dicho esto, la diferencia entre el primer concierto y el próximo a estrenarse es que, este último, incluye las nuevas canciones. Es decir, se trata del concierto modificado. La última presentación de Swift con 'The Eras Tour' tuvo lugar en Vancouver, Canadá.

¿Qué se verá en el documental de Taylor Swift, ‘The End of an Era’?

A la par del concierto, la intérprete de ‘You Belong With Me’ estrenará el documental ‘The End of an Era’. Este estará dividido en seis episodios.

Cada episodio seguirá la vida de Taylor Swift durante la gira de ‘The Eras Tour’, desde lo profesional, como el proceso creativo que originó en su nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, hasta aspectos más privados, como su relación con el tight end de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Tanto el documental de seis partes como el último concierto se estrenarán el 12 de diciembre en Disney+.

¿Qué sigue para Taylor Swift?

Tras el descomunal éxito de ‘The Eras Tour’ y el lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’, Taylor Swift ha publicado algunas versiones alternas del álbum. No obstante, todo parece indicar que la superestrella se está dando un descanso de los escenarios. Actualmente, la artista se encuentra planeando su boda con Travis Kelce, con quien se comprometió a finales de agosto, por lo que el documental y el concierto en streaming será el último proyecto que veremos de la famosa Miss Americana en lo que resta del año.