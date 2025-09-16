¿Venta Priotity, Beyond y preventa? TODO lo que debes de saber sobre el concierto de Tyler, The Creator en el Palacio de los Deportes de la CDMX: Precios de los boletos y fechas

Hace unos cuantos días, el rapero, productor y diseñador norteamericano conocido como Tyler, The Creator anunció su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira CHROMAKOPIA: The World Tour y te contaremos todo lo que debes de saber sobre las preventas y precios de los boletos de esta única fecha en la capital.

En las últimas horas ha circulado la lista de precios de la plataforma TicketMaster pues hoy martes 16 de septiembre inicia la venta Beyond, el miércoles 17 será la venta Priority a las 9:00 a.m., por lo que los primeros boletos para el único concierto de Tyler, The Creator anunciado para el 24 de marzo de 2026, podrían agotarse en segundos.

¿Cuándo será la venta de los boletos para el concierto de Tyler, The Creator en CDMX?

Se ha confirmado que la preventa Banamex será el jueves 18 de septiembre a las 11:00 a.m. y la venta General tendrá lugar el viernes 19 de septiembre a las 6:00 a.m., por lo que te recomendamos ser rápido a la hora de comprar tus boletos pues el Palacio de los Deportes tiene aforo sólo para 20 mil asistentes.

De momento no se sabe si habrá una segunda fecha en la Ciudad de México o cambio de recinto por uno más grande, como el Estadio GNP, pero en los últimos días se ha confirmado una nueva fecha el 19 de marzo en la Arena Guadalajara y por el calendario, ya hay quienes lo apuntan como uno de los head-liners del festival Tecate Pal’ Norte.

¿Cuáles son los precios de los boletos de Tyler, The Creator?

Se ha filtrado la primera lista de la venta Beyond, y los precios van desde los $4,067 hasta los $1,324 pesos.

General A: $4,067.25

Nivel B: $5,691.50 - $7,968.25

Nivel C: $3,211.50 - $4,271.80

Nivel D: $1,723.50 - $2,188.60

Nivel E: $1,103.50 - $1,324.30

Ahora, con esta información puedes prepararte para conseguir tus boletos para el concierto de Tyler, The Creator en lo que será una noche única, donde estará presentando su éxitos como “See You Again”, “She”, “ARE WE STILL FRIENDS?”, “Yonkers” e incluso sus últimos discos ‘CHROMAKOPIA’ (2024) y el sorpresivo ‘DON’T TAP THE GLASS’ (2025).