De las tarimas a las canchas de futbol, la cantante de regetón mexa y DJ, Cachirula te invita a jugar un partido

En los últimos meses, la artista mexicana Julieta García, mejor conocida como Cachirula se ha apoderado de las redes sociales y las plataformas de streaming musicales con su reguetón mexa, pero recientemente se confirmó su incursión en el mundo del fútbol.

Como si la palabra “cachirules” regresara de manera icónica, Cachirula invitó a su público a un partido de fútbol este próximo sábado 25 de septiembre en la Ciudad de México donde formará parte de ”Toma el Juego”, en lo que aseguró que será una plataforma para el alma de la calle, la creatividad y la libertad de disfrutar de este deporte.

¿Cómo jugar fútbol con Cachirula?

La cantante de reguetón y DJ invitó al público a formar parte de su equipo, donde los requisitos son los siguientes:

Subir un video de 3 minutos por equipo jugando fútbol.

Contar con 4 integrantes por equipo.

Que todos los jugadores toquen el balón.

Los jugadores deben tener entre 18-20 años de edad.

Si cumples con los requisitos, dirígete al link del Instagram de la celebridad (@cachirulaa) y regístrate junto con tu equipo a la plataforma que se te invita.

¿Quién es la nueva gran exponente del reguetón mexicano, Cachirula?

Cachirula es una cantante, DJ, productora musical y compositora que ha destacado en los últimos meses dentro de la escena urbana, en específico del reguetón mexicano quien inició su carrera a los 16 años, aprendiendo y publicando sus canciones de manera autónoma, donde tras una pausa, se dedicó a ser DJ en fiestas.

Su carrera ha destacado por lograr mezclar géneros como reguetón, guaracha, trap y la electrónica, donde sumando sus letras y actitud ha conquistado a gran parte de la juventud mexicana.

Cuenta con 4.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, donde destacan sus éxitos: “BEIBY - Remix”, “SUPREME”, “Ñero Session 16”, “Uii” de sus primeros dos discos.

A sus 25 años se ha posicionado como una de las exponentes más destacadas de la escena urbana de México, donde ha logrado trascender más allá de la música.