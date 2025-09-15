‘Una Más’, el concierto de Bad Bunny que llegará GRATIS a streaming de la mano de Amazon: Fechas y cómo ver esta última fecha de su residencia en PR

Como parte del furor por los conciertos de Bad Bunny, su residencia histórica concluyó este fin de semana con 30 shows en vivo, siendo el 14 de septiembre realizado su última fecha programada, pero este lunes fue que Benito hizo oficial ‘Una Más’, su último concierto en Puerto Rico antes de iniciar su gira mundial, mismo que será transmitido de manera gratuita por Amazon.

Sin duda alguna, este 2025 de nuevo ha sido devorado por Bad Bunny y su último disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOTos’, quien con su exitosa residencia en el Choli de Puerto Rico ha roto todo tipo de récords de conciertos en su país, donde ha destacado de manera internacional, haciendo que miles de personas viajen a la isla solo por ver en vivo a “El Conejo Malo”.

¿Cuándo será el último concierto de Bad Bunny en el Choli de PR y cómo verlo en Amazon?

Este lunes 15 de septiembre, Benito anunció ‘Una Más’, su último concierto como parte de su residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de San Juan (Choli de PR), el cuál se estará realizando el próximo sábado 20 de septiembre a las 8:30 p.m. ET (5:30 p. m. PT), mismo que sería su show número 31, engrandeciendo aún más su increíble récord.

Este concierto de Bad Bunny se podrá ver por todo el mundo de manera exclusiva a través de la aplicación Amazon Music, Prime Video y el mismo canal de Twitch de Amazon, en lo que será parte de una nueva colaboración con la plataforma.

¿Por qué es tan especial este último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico?

Este concierto será la primera transmisión mundial de la residencia, además de que conmemora el octavo aniversario del impacto del huracán María en Puerto Rico y será el inicio entre la colaboración de Amazon y Bad Bunny, la cuál estará dirigida a fortalecer las comunidades de Puerto Rico a través de iniciativas en educación, tecnología, apoyo a agricultores y el desarrollo económico.