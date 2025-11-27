Guía para llegar a Cuernavaca Sunrise 2025: Rutas, accesos, tips esencial y CARTEL COMPLETO

Solo faltan unos días para el Cuernavaca Sunrise 2025. El evento ya se ha colocado como uno de culto dentro de la escena de los festivales nacionales, pero si te preguntas cómo puedes llegar al Campo Unión Patriotas, la sede oficial, aquí te contamos de manera clara y actualizada para que llegues sin contratiempos.

¿En dónde será el Cuernavaca Sunrise 2025? Ubicación y dirección exacta

El evento se llevará a cabo en el Campo Unión Patriotas, ubicado en: Autopista México–Acapulco KM 87.5, esquina con Avenida de los 50 metros, colonia Flores Magón, frente a Galerías Cuernavaca. Consulta Aquí

La sede del festival es ampliamente conocida por los locales y visitantes, ya que se encuentra de manera cercana a una de las zonas comerciales más populares de la zona.

¿Cómo llegar en automóvil particular al Cuernavaca Sunrise 2025?

Si optas por ir en transporte particular desde la CDMX o zonas aledañas, lo más práctico es tomar la Autopista México-Acapulco.

Recorrer la pista hasta el kilómetro 87.5, donde encontrarás un desvío hacia la Avenida de los 50 Metros.

Manejar todo derecho hasta vislumbrar el sitio, ya que la ruta llega junto al Campo Unión Patriotas.

Recomendaciones:



Lleva efectivo para la caseta.

Considera el tráfico de fin de semana en la autopista.

Usa apps de navegación solo como apoyo; la referencia oficial es el KM 87.5.

¿Cómo llegar en autobús desde CDMX al Cuernavaca Sunrise 2025?

Si vienes de la Ciudad de México, hay dos terminales principales que ofrecen salidas constantes hacia Cuernavaca:



Terminal de Autobús del Norte

Terminal Taxqueña

Una vez que llegues a Cuernavaca, a la terminal Pullman del centro comercial Galerías Cuernavaca o a la terminal del centro, será necesario recurrir apps de viaje privado (en caso de que se encuentren activas) o a transporte local.

También puedes contratar un tour

También existe la posibilidad de contratar un tour con transporte incluido, pero recuerda que este está sujeto a disponibilidad de quien ofrece el servicio.

Cartel completo del Cuernavaca Sunrise 2025

En el festival Cuernavaca Sunrise 2025 se presentarán Caifanes, DLD, Porter, Little Jesus, Odisseo, Titán, Dónovan Morales y Pehuenche. El evento tendrá lugar el 29 de noviembre en el Campo Unión Patriotas en Cuernavaca.

