¡IRREAL! Fan agrede a Lenny Kravitz en su concierto: ¡Le quitó algo que nunca NADIE llegó a imaginar!

Mientras Lenny Kravitz se encontraba de gira por Australia con su tour “Blue Electric Light” una fan le quitó de forma repentina sus rastas. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 21 de noviembre cuando el artista se encontraba entre el público de Brisbane interpretando el tema Let love rule.

"¿Tú sabes lo fuerte que tienes que jalar para sacar eso de mi cabeza?" fueron las palabras que pronunció el cantante de R&B ante los hechos.

¿Lenny Kravitz dejará de acercarse a su público después de ese hecho?

Ante ese acto el cantante aseguró que eso no sería motivo para dejar de acercarse a su público. “No voy a dejar de salir durante Let Love Rule, porque eso es lo que hacemos. Ese es nuestro momento juntos” fue lo dicho por el artista, demostrando que una persona no representa a todo su público, pues para él es importante conectar con sus fans durante las presentaciones, más en momentos emotivos.

A pesar de lo que sucedió Kravitz no convirtió este hecho en una polémica enorme, por el contrario, se mostró cordial y profesional ante el público de Brisbane.

¿Cuándo se presenta Lenny Kravitz en México?

El artista de rock ha sumado a su tour la Ciudad de México, ya que se presentará en el Vive Latino 2026 además de que ha añadido El Auditorio Telmex en Guadalajara (8 de marzo) y Auditorio Banamex en Monterrey (11 de marzo).

La etapa multifacetica de Lenny Kravitz

Su presencia e influencia en México y el mundo es impresionante. El ganador de cuatro premios Grammy ha construido una carrera pulcra y multifacética ya que escribe, produce y canta además de que en la industria de la moda se ha vuelto un referente. Su música ha sobrepasado fronteras llegando incluso a películas como Rustin y Austin Powers: The Spy Who Shagged Me.

No obstante, también ha tenido apariciones en pantalla grande como en las películas Precious, The Butler, Los Juegos del Hambre y Los Juegos del Hambre: En Llamas.

Sin duda, el artista ícono mundial de distintas áreas, sigue trabajando arduamente en su carrera dando presentaciones impactantes en su actual gira y preparando las que estarán incluidas en su tour del próximo año.