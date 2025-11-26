OFICIAL: Esta banda LEGENDARIA será la encargada de abrir el concierto de Iron Maiden en México este 2026

Hace unas semanas se anunció el concierto de Iron Maiden el próximo 2 de octubre de 2026 en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Run For Your Lives World Tour’ y si este anuncio no terminó de emocionarte, se ha confirmado la banda que abrirá esta gran noche.

Se trata de Anthrax, una de las bandas más épicas de todo el trash metal quienes estarán calentando la noche de este próximo show imperdible y que seguramente harán que sacudas la melena (o el coco), pues a través de las décadas se han convertido en una banda de culto y sobre todo de poder.

¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto de Iron Maiden en CDMX?

Puedes conseguir tus entradas a través del sitio oficial de TicketMaster o taquillas oficiales y las entradas tienen los siguientes precios (sin cargos):



General A: $2,207.25

$2,207.25 General B: $1,463.25

$1,463.25 Zona GNP: $3,209

$3,209 Verde B: $2,465

$2,465 Naranja B: $1,823.25

$1,823.25 Verde C: $1,339.25

$1,339.25 Naranja C: $967.25

¿Qué podemos esperar del concierto de Iron Maiden y Anthrax?

Tras varios años de ausencia, Iron Maiden volverá a la CDMX para demostrar por qué es una de las bandas más grandes de heavy metal, donde además celebrarán de una manera especial el aniversario número 34 de que se presentaron en México por primera vez.

Los fans mexicanos podremos disfrutar clásicos de Iron Maiden como "The Trooper", "Run of the Dark", "The Number of the Best" o "Run to the Hills", entre otros más que marcaron varias generaciones en estos más 40 años de actividad.

La noticia de que se suma Anthrax llenó de emoción a los fans pues se confirmó que se presentará el mismo show que llegará en su gira por Estados Unidos y Europa, con dos de las bandas más destacadas del metal, donde podríamos escuchar himnos como "Got The Thime", "Madhouse", "Bring The Noise" entre otras.