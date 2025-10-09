Después de años de ausencia T.A.T.U anuncia fechas en México, cuándo es la preventa, venta general y costo de boletos

¡Regresa la nostalgia! T.A.T.U fue un dueto ruso que se formó a finales de los noventa, llegó con gran intensidad al estrenar su canción de “All the Things She Said”, video en el 2002, que causó gran conmoción para la época que se estaba viviendo.

Después de años de ausencia, el reconocido dueto ya anunció fechas en México, siendo una presentación inesperada para quienes deseaban poder verlas en vivo. Para que no te pierdas la oportunidad de poder verlas, te detallaremos cuándo es la preventa, venta general y los costos de boletos aproximados.

¿Cuándo se presentará T.A.T.U en México?

Desde 2004, el dueto de T.A.T.U se disolvió, siendo un anuncio terrible para sus fieles seguidores. Pero después de años de ausencia, la agrupación sorprendió a sus seguidores mexicanos al anunciar fechas en México, ofreciendo un concierto en vivo.

Su última visita al país fue en el 2006, por lo que muchos usuarios están ansiosos por verlas de nuevo en el escenario después de 19 años. A diferencia de otros eventos masivos, para este concierto no se contará con preventa, permitiendo que más usuarios puedan tener acceso a la presentación.

La venta general empezará desde el viernes 10 de octubre a las 12 del día, por lo que los asistentes deberán de estar listos para ingresar al portal y hacer la adquisición de las entradas. Se menciona que las fechas en México solamente estarán para el 1 y 2 de diciembre del 2025, a las 9:30 de la noche en La Maraka.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Como todavía no se inicia la venta general y no se contará con preventa para las fechas en México de T.A.T.U, se desconoce el costo de los boletos. Pero se aproxima que el rango de pago estará entre los 2 mil y 4 mil 500 pesos.

Después de años de su ausencia, es posible que haya una importante demanda de boletos, por lo que se recomienda que estés atento al portal de Ticketmaster para que puedas conseguir entradas y presencias la presentación en vivo.

“La Maraka” es un centro de espectáculos y un salón de baile, por lo que es muy conocido por los usuarios que ya han acudido al lugar para las presentaciones que se hacen. Su ubicación es en la calle Mictla 410, en la Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX.