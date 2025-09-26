Mamá de Justin Bieber manda preocupante mensaje; ¿qué le pasa al cantante?

Las tensas situaciones con Justin Bieber nunca parecen terminarse, por eso cada publicación o comentario del artista o de su círculo cercano se siente como el avance de una bomba de tiempo. En este caso, se está haciendo viral la última publicación de la mamá del cantante, que se caracteriza por ser demasiado profunda para hablar de una persona que supuestamente se encuentra bien.

¿Qué dijo la mamá de Justin Bieber sobre la salud del artista?

El mensaje que publicó la madre del músico fue vía Instagram. Allí, un mensaje bastante extenso acompaña un compilado de fotografías que destacan los siempre conflictivos pensamientos y formas de actuar de su hijo. La nacida en Stratford (Canadá) pide a las personas para que oren por Justin, destacan temas como liberación, sanidad y paz para un alma que se entiende desde hace tiempo padece demasiada adversidad.

“Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti Justin. Toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor sea rota en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rodéalo de VERDAD, LUZ y PROTECCIÓN. SANA CADA HERIDA en su corazón, mente y cuerpo, vista e invisible, restaura lo que ha sido robado, y cúbrelo en TOTALIDAD… Silencia cada voz que no viene de ti, y deja que su vida sea un testigo audaz de tu poder, amor y gracia curativa”.

¿A qué se dedica la mamá de Justin Bieber?

La señora de 50 años se llama Pattie Mallette y se indica que es escritora y productora de cine. Sin embargo, parece que vive bastante cómoda cercana a su hijo. No se tienen demasiados indicios de sus labores profesionales, pues sus redes sociales están llenas de publicaciones personales y/o familiares.

¿El papá de Justin Bieber sigue vivo?

Sí, todo indica que el padre de Justin sigue vivo, situación que causó confusiones en meses pasados, pues el que falleció fue su abuelo, padre de su madre. Según el artista, este hombre fue su verdadero padre, que lo guió en esta vida y quien falleció el pasado mes de abril.