Muere Fernando Díaz, bajista original de Los Amantes de Lola; así lucía

El rock nacional, y el mundo musical a nivel internacional, se encuentran de luto. En las últimas horas se dio a conocer el triste y lamentable fallecimiento de Fernando Díaz, quien era nacionalmente conocido como el bajista original de la banda Los Amantes de Lola. Por ende, luce interesante conocer más respecto a esto.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Fue durante la tarde del pasado jueves 25 de septiembre que se dio a conocer dicha noticia a través de un comunicado de la propia banda, quien reveló que el bajista y también compositor, Fernando Díaz, había perdido la vida. Este deceso se da tan solo días después del fallecimiento de Roberto Milchorena, otro elemento vital del rock en México.

¿De qué murió Fernando Díaz, bajista de Los Amantes de Lola?

La “Vitola”, como también era conocido Fernando Díaz, dejó este mundo en las últimas horas, aunque vale decir que, hasta el momento, ni familiares ni seres queridos del bajista mexicano han revelado las causas reales de su fallecimiento. Eso sí, la despedida que se le otorgó se llenó de inmediato de mensajes de tristeza.

Te puede interesar: ¿Quién fue el actor de Marvel que murió antes de recibir un Oscar?

Me acabo de enterar que mi tocayo #FernandoDíazCorona se nos adelantó. Fue una persona clave para sacarme la espinita de músico frustrado. Agradecido por toda su generosa buena onda: DEP y sigue emanando música donde quiera que ya no estés amigo. pic.twitter.com/ccQQE8uEsu — Fernando Llanos (@el_llanos) September 26, 2025

“Vuela alto y vuela lejos, pero tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego, querido Fernando Díaz”, escribió la banda Los Amantes de Lola a través de un comunicado en su perfil oficial de Facebook, mismo que ha alcanzado decenas de reacciones.

¿Quién fue Fernando Díaz, bajista de Los Amantes de Lola?

Fernando Díaz fue parte fundamental del éxito que Los Amantes de Lola tuvieron durante los años 80’s y, más precisamente, inicios de los 90’s, pues gracias a su talento con las cuerdas fue que la banda en turno logró alcanzar un impacto mediático no solo a nivel local, sino también en el apartado nacional.

Hoy el rock mexicano está de luto. Fallecieron Fernando Díaz Corona “Vitola”, ex bajista fundador de Los Amantes de Lola y Roberto “Oso” Milchorena, ex bajista de Three Souls in my Mind, entre otras agrupaciones.

QEPD ambos. pic.twitter.com/jLOMxeDC3v — Observatorio del Rock Mexicano (@ObRockMexicano) September 26, 2025

Además, vale decir que la “Vitola” fue el creador de Los Amantes de Lola junto a otros personajes tales como Gabriel Rosales, Roberto Casas, Miguel Ángel Días y José Antonio Massfs. El impacto de la banda fue tan interesante que llamó la atención no solo en el apartado de la radio, sino también en programas televisivos.