Todo lo que necesitas saber para llegar al concierto de Oasis en el Estadio GNP Seguros

Por fin el momento que muchos esperaban ha llegado. Oasis se presentará en el Estadio GNP Seguros este viernes 12 de septiembre de 2025 y sábado 13 de septiembre de 2025. Como sabemos que la ciudad es un caos y tú quieres llegar a tiempo a disfrutar de principio a fin del concierto, aquí tenemos los mejores consejos para ti.

Cómo llegar en transporte público

Hay varias opciones de transporte que te llevan al estadio:

Metro

Toma la Línea 9 (café) y bájate en la estación Ciudad Deportiva.

(café) y bájate en la estación Ciudad Deportiva. Desde ahí, camina unos metros hacia la Puerta 6, el acceso principal del estadio.

Metrobús

Usa la Línea 2 (dirección Tepalcates).

(dirección Tepalcates). Bájate en la estación UPIICSA y camina unos 15 minutos hasta el recinto.

En cualquiera de los dos casos, es importante llegar con tiempo suficiente, ya que el Metro y el Metrobús pueden llenarse por el flujo constante de los fans.

Cómo llegar en coche

Si está dentro de tus posibilidades, el Estadio GNP Seguros ofrece estacionamientos oficiales en las puertas 7, 8, 9 y 15. También podrás usar el estacionamiento del Palacio de los Deportes, el cual está ubicado muy cerca del recinto.

Si esta es tu opción, deberás salir mucho más temprano que si usarás transporte público, porque la zona se llena de vehículos que bajan personas, además de los que ingresan con auto y el tráfico local. Por último, toma en cuenta que los lugares suelen agotarse rápidamente.

Aunque conozcas el camino, considera apps de navegación para evitar embotellamientos en Viaducto o Río Churubusco.

Accesos al estadio

Dependiendo de tu boleto, estos son los accesos habilitados:



Puerta 6 – Viaducto Río de la Piedad: Acceso principal (cerca del Metro Ciudad Deportiva).

Viaducto Río de la Piedad: Acceso principal (cerca del Metro Ciudad Deportiva). Acceso D – Av. Río Churubusco: Puente peatonal frente al Palacio de los Deportes.

Av. Río Churubusco: Puente peatonal frente al Palacio de los Deportes. Puerta 15 – Av. Añil (Eje 3 Sur): Entrada por Av. Añil.

Consejos finales para disfrutar del concierto

Repasemos juntos los tips más importantes:



Llega con anticipación : Considera el tráfico y las filas de acceso.

: Considera el tráfico y las filas de acceso. Lleva identificación y tu boleto listo .

. Evita llevar mochilas grandes o artículos no permitidos (revisa las reglas del estadio).

o artículos no permitidos (revisa las reglas del estadio). Planea tu regreso: Si usarás transporte público, verifica los horarios de cierre del Metro y Metrobús.

Lo más importante de todo, es disfrutar del espectáculo.

