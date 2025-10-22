¡El Extraño Mundo de Jack llega con concierto sinfónico a la Ciudad de México!

La época de Halloween es una de las favoritas para muchas personas, y para celebrar esta bien recibida spooky season la Ciudad de México recibirá el concierto sinfónico de El Extraño Mundo de Jack, pero no solo eso pues este concierto contará con la proyección de este ya clásico de Tim Burton que año con año se apodera de los últimos meses del año.

Concierto sinfónico de El Extraño Mundo de Jack: cuándo, dónde y costo de boletos

La orquesta OSOM dará un concierto sinfónico de El Extraño Mundo de Jack, donde más de 35 músicos darán vida a una banda sonora que ya se encuentra en el inconsciente de todos los que amamos al rey de las calabazas.

Como un evento que no te puedes perder, la cita para disfrutar del Concierto Sinfónico es el próximo 15 de noviembre en el Nuevo Teatro Silvia Pinal, en punto de las 6:00 p.m., el costo de los boletos varía desde los 500 pesos hasta los 690 más cargos por servicio.



Fecha: 15 noviembre

Lugar: Nuevo Teatro Silvia Pinal

Hora: 6:00 p.m.

El tipo de boletos y el costo depende de la zona en donde te quieras ubicar, entre más lejos del escenario menos costoso te saldrá:



Zona Jack (Platino): $690 + cargos

Zona Sally (Oro): $600 + cargos

Zona Oogie Boogie (Plata): $500 + cargos

¿De qué trata El Extraño Mundo de Jack?

El Extraño Mundo de Jack nos presenta a Jack Skellington, el señor del Halloween, quien está harto que año tras año tras año tiene que hacer exactamente lo mismo para las fiestas de Halloween. Estresado por querer cambiar las cosas, Jack deambula por un bosque, en donde encuentra una serie de árboles con extrañas figuras en sus troncos, ahí le llama la atención uno que tiene un pino y colores llamativos y resulta que se dirige al mundo de la Navidad, el cual lo fascina y decide secuestrar a Santa Claus.