Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY martes 21 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; cartelera y precios de boletos

¡Esta festividad avanza y cada vez se pone mejor! Grandes conciertos a buenos precios, ¿Te los perderás?

Fiestas de Octubre.
André Gutiérrez
Música
Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025
Hoy, martes 21 las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025 se encaminan a su recta final, donde grandes conciertos, baile y diversión nos han acompañado a lo largo de este mes y este día no será la excepción.

Locales y afortunados turistas podrán disfrutar de dos conciertos únicos e irrepetibles de las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025, pues una de las agrupaciones más destacadas de los corridos, Pesado y Jorge Medina y Josi Cuen darán vibrar este evento.

¿Cómo comprar boletos para los conciertos de las Fiestas de Octubre de Guadalajara?

Los asistentes podrán comprar sus entradas para la presentación de Pesado y Jorge Medina y Josi Cuen en las taquillas del lugar o podrán hacerse de ellas en el sitio web del evento, pues estos accesos son limitados y podrían acabarse en poco tiempo.

Las entradas para estos eventos tienen un costo diferente el cuál depende del artista y el recinto.

El concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en las Fiestas de Octubre de Guadalajara será en el Palenque y tienen costos que van desde los $1,000 pesos en general y $4,500 el VIP, siendo el más costoso.

Los boletos de Pesado en el Auditorio Benito Juárez tendrán precios que irán desde los $60 en cualquier sección, lo que los convirtió en una de las bandas más accesibles y cercanas a sus fans.

¿Qué artistas se presentarán en las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025?

Palenque:

  • Jorge Medina y Josi Cuen
  • Banda MS
  • Christian Nodal
  • Edith Márquez
  • Gabito Ballesteros
  • Luis R. Conriquez

Auditorio Benito Juárez:

  • Pesado
  • Morat
  • Piso 21
  • Carlos Vives
  • Intocable
  • Bad Gyal

El acceso a Los demás días tendrá un costo de $60 pesos, pero para adultos mayores y estudiantes será de $30 y para menores de 12 años $25. Menores de tres años y personas con discapacidad podrán entrar de manera gratuita.

