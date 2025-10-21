Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY martes 21 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; cartelera y precios de boletos

Hoy, martes 21 las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025 se encaminan a su recta final, donde grandes conciertos, baile y diversión nos han acompañado a lo largo de este mes y este día no será la excepción.

Locales y afortunados turistas podrán disfrutar de dos conciertos únicos e irrepetibles de las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025, pues una de las agrupaciones más destacadas de los corridos, Pesado y Jorge Medina y Josi Cuen darán vibrar este evento.

¿Cómo comprar boletos para los conciertos de las Fiestas de Octubre de Guadalajara?

Los asistentes podrán comprar sus entradas para la presentación de Pesado y Jorge Medina y Josi Cuen en las taquillas del lugar o podrán hacerse de ellas en el sitio web del evento, pues estos accesos son limitados y podrían acabarse en poco tiempo.

Las entradas para estos eventos tienen un costo diferente el cuál depende del artista y el recinto.

El concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en las Fiestas de Octubre de Guadalajara será en el Palenque y tienen costos que van desde los $1,000 pesos en general y $4,500 el VIP, siendo el más costoso.

Los boletos de Pesado en el Auditorio Benito Juárez tendrán precios que irán desde los $60 en cualquier sección, lo que los convirtió en una de las bandas más accesibles y cercanas a sus fans.

¿Qué artistas se presentarán en las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025?

Palenque:



Jorge Medina y Josi Cuen

Banda MS

Christian Nodal

Edith Márquez

Gabito Ballesteros

Luis R. Conriquez

Auditorio Benito Juárez:

Pesado

Morat

Piso 21

Carlos Vives

Intocable

Bad Gyal

El acceso a Los demás días tendrá un costo de $60 pesos, pero para adultos mayores y estudiantes será de $30 y para menores de 12 años $25. Menores de tres años y personas con discapacidad podrán entrar de manera gratuita.