¡Viva el AMOR! Lamine Yamal le dedica GOL a Nicki Nicole que fue a ver el partido del Barcelona

Tras varias semanas, este martes regresó uno de los torneos de fútbol más vistos del mundo y en esta nueva jornada de la Champions League, la joya del Barcelona Lamine Yamal protagonizó un gran encuentro, donde además de meter gol se lució con su novia, la rapera Nicki Nicole.

Corría el minuto 68’ del encuentro cuando el originario del barrio de Mataró cobró un penal con una calma absoluta que hiciera parecer que no viene de una lesión y que está completamente enchufado previo al partido del FC Barcelona vs el Real Madrid del próximo domingo.

¿Cómo fue el festejo que Lamine Yamal le dedicó a Nicki Nicole?

Tras una ejecución impecable, el delantero se acercó al córner a festejar donde realizó su característico gesto de “colgarse la corona” y celebrar brevemente con sus compañeros de equipo Lamine hizo el gesto de mandar un beso a la tribuna y lejos de una provocación, las cámaras enfocaron a su novia, Nicki Nicole.

Por otro lado, la argentina lució el jersey de Lamine, a quien ha acompañado en sus últimos encuentros y lo que abre especulaciones si Nicki Nicole estará presente en el Clásico Español del próximo fin de semana.

¿Cuánto tiempo llevan de novios Nicki Nicole y Lamine Yamal?

Fue a finales de agosto que ambos comenzaron a dar señales en sus redes sociales, sobre algunas actividades que realizaban juntos, como salir a la playa o cenas, pero la historia de Lamine jugando Mario Kart con la artista terminó por confirmarlo.

Desde entonces se les ha visto muy cerca en cada ocasión que pueden, aunque mayormente es Nicki quien visita al futbolista en España, pues pese a las lesiones que ha arrastrado el jugador del Barcelona, se le ha visto muy cercano y concentrado en su trabajo, donde a sus 18 años ha mostrado gran profesionalismo.

Tras dos meses de relación, Nicki Nicole y Lamine Yamal han sido una de las parejas más seguidas de este 2025, donde cada detalle de ambos es seguido a fondo por sus fanáticos.

