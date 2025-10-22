Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY miércoles 22 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; cartelera y precios de boletos

Este miércoles 22, las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025 continuarán con una noche más en lo que serán dos conciertos llenos baile, canto y diversión harán vibrar todo el estado pues se presentarán en vivo Jorge Medin y Josi Cuen y la banda Morat.

Tapatíos y turistas podrán pasar una de las noches más esperadas de las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025, pues estos artistas se han hecho de una gran base de fans en México.

¿Cómo puedo comprar boletos para los conciertos de las Fiestas de Octubre de Guadalajara?

Los asistentes podrán comprar sus entradas para el concierto de Jorge Medina y Josi Cuen y Morat a través de las taquillas del lugar o podrán hacerlo a través del sitio web oficial de la festividad, pero deberán de darse prisa pues estos accesos son limitados, pues la calidad de estos artistas es única.

Los boletos para estos eventos tienen un costo diferente el cuál depende del artista y el recinto.

El segundo concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en las Fiestas de Octubre de Guadalajara será en el Palenque y tienen costos que van desde los $1,000 pesos en general y $4,500 el VIP, siendo el más caro.

Por otro lado, los boletos para la presentación de Morat en el Auditorio Benito Juárez tendrán precios que irán desde los $60 pesos en cualquier sección en lo que será un gran concierto.

Jorge Medina y Josi Cuen

Christian Nodal

Edith Márquez

Gabito Ballesteros

Luis R. Conriquez

