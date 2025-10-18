“Cásense con capitulación": Daddy Yankee ROMPE EL SILENCIO TRAS SU DIVORCIO al estrenar su nuevo disco ‘LAMENTO EN BAILE’

Daddy Yankee hizo su regreso a la música luego de años inactivo en medio de disputas legales donde se incluye su divorcio, su cambio de equipo de trabajo, su devoción a sus ideales y nuevos aires en cuanto a su arte.

El cantante ha vuelto con un nuevo disco titulado ‘LAMENTO EN BAILE’, el cuál ha lanzado bajo su propio sello “DY Records”, a la vez de que ha llegado con nuevos mensajes para una audiencia que lo tenía en una imagen ya definida desde hace años.

¿Qué fue lo que pasó con la música de Daddy Yankee?

Tras casi tres décadas de matrimonio con Mireddys González, quien fuera presidenta de su sello discográfico y parte de su equipo de gestión, el cantante confirmó el divorcio en diciembre del 2024, en uno de los temas más sorpresivos del año, con lo que además repercutiría en su vida profesional.

Tras estos escándalos, el cantante de 49 años ha declarado para el medio Billboard sus primeras palabras:

“Uno piensa que sabe todo en la música y hay reglas que siguen cambiando... Hay cosas pequeñas que hay que atender, que hacen una gran diferencia”.

Daddy Yankee no ha hecho públicos los detalles de sus disputas legales aunque sí ha reconocido que fue una etapa de profundísimo aprendizaje personal y profesional.

Dentro de estas reflexiones, Ramón Luis Ayala, cual es su verdadero nombre, le ha mandado un mensaje a las nuevas generaciones:

“Aunque no sean famosos ni exitosos y están comenzando su carrera, cásense con capitulación. Aunque tu carrera no haya explotado, aunque no te reconozcan. Porque la música es impredecible”, destacando que son cosas que le hubiera gustado saber de joven.

¿Cómo fue el cambio de estilo en la música de Daddy Yankee?

‘LAMENTO EN BAILE’ es un disco con 19 canciones con las cuales, el cantante de 49 años se ha enfocado a Dios y en la música cristiana, dando un giro en la vida del artista que durante décadas fue la figura más destacada del reguetón.

Este álbum presenta su nueva etapa como artista con “música con propósito”, misma que no considera religiosa pero sí profundamente inspirada por su fe, donde ha basado el proceso de sus últimas vivencias.

