Lady Gaga enfrenta fallo de micrófono en Coachella 2025 y demuestra su profesionalismo en el escenario

El pasado 18 de abril de 2025, durante su segunda actuación a la cabeza del famoso festival de música llamado Coachella, Lady Gaga enfrentó un inesperado problema técnico: su micrófono dejó de funcionar mientras interpretaba su nuevo sencillo “Abracadabra”.

A pesar del inconveniente, el artista reaccionó con rapidez y mucho profesionalismo. Cambió rápidamente a un micrófono de mano y continuó con su actuación sin perder el ritmo ni la energía que la caracteriza. Más adelante, al piano, Gaga se dirigió al público con humor “Al menos ya saben que sí canto en vivo”, lo que generó risas, aplausos y elogios hacia la cantante.

Lady Gaga hizo de Coachella 2025 un concierto inolvidable

Más allá del incidente técnico, la presentación de Lady Gaga en Coachella 2025 fue aclamada por su puesta en escena innovadora y emotiva. La artista ofreció un espectáculo dividido en varios actos, combinando elementos visuales impactantes con interpretaciones de sus exitosos y de sus nuevas canciones de su álbum “Mayhem”.

¿Cuándo se presentará Lady Gaga en México?

El Estadio GNP Seguros recibirá a la icónica cantante el próximo 26 y 27 de abril para recibir su gira Viva la Mayhem, el espectáculo de Lady Gaga para presentar todos los nuevos éxitos de su más reciente álbum.

Ahora se sabe que la puesta de escena de Coachella llegará a México, cosa que emociona a los miles de fans que esperan pronto disfrutar de su música completamente en vivo. Sobre el escenario de Coachella se vio la estructura de lo que parece ser un templo lleno de simbolismos, una pantalla redonda flotante y una pasarela que culmina en un segundo escenario.

¿Qué es lo que más te emociona de ver a Lady Gaga en nuestro país?

También te puede interesar: El segundo capítulo de The Last of Us 2 desata emociones y teorías entre los fans