¡Mira aquí el tráiler! Miley Cyrus estrena avance de Something Beautiful

Hace poco menos de dos meses se revelaba que Miley Cyrus presentaría Something Beautiful, su nuevo disco, pero lo que más llamó la atención es que el álbum estaría acompañado de una especie de película o ‘narrativa visual’. Ahora, es todo una realidad. Aquí puedes ver el tráiler oficial de Something Beautiful y todo lo que debes saber del prometedor lanzamiento.

¿Cuándo se estrena Something Beautiful de Miley Cyrus?

El regreso de Miley Cyrus a la pantalla grande causó revuelo en las redes sociales (desde que se revelaron los primeros detalles) y fue justamente ahí donde la ganadora del Grammy lanzó el tráiler oficial de Something Beautiful. El estreno del filme en los Estados Unidos y Canadá será el 12 de junio, mientras que el resto del mundo podrá ver el material el 27 de junio.

¡Ojo! En el tráiler de Something Beautiful se anticipa que el material sólo se proyectará en salas de cine y será por sólo una ocasión, por lo que la expectativa sobre la experiencia visual subió como la espuma. Cabe mencionar que, por lo mismo, el costo de los boletos para ver la película podría tener un precio fuera de lo ordinario.

¿Dónde ver Something Beautiful?

Hasta ahora se sabe que Something Beautiful se estrenará en las salas de cine de México el 27 de junio. Si bien aún no hay un pronunciamiento oficial sobre las salas de cine que proyectarán el filme, Cinépolis lanzó un guiño que nos hace creer que el material de Miley Cyrus se programará en sus salas.

Todos hemos sido Miley en algún momento. ❤️‍🩹 #SomethingBeautiful es su alma hecha arte… y un espejo para todos. 🎬 Estreno 27 de junio @MasQueCineLatam pic.twitter.com/9qzkkZgl35 — Cinépolis (@Cinepolis) May 15, 2025

Aquí te dejamos el tráiler oficial de Something Beautiful, la nueva película de Miley Cyrus.

¿Cuándo se estrena el álbum Something Beautiful de Miley Cyrus?

Something Beautiful, el nuevo álbum de Miley Cyrus, se estrenará el 30 de mayo e incluirá 13 temas nuevos. Sin embargo, ya puedes escuchar en plataformas digitales los temas “More to Lose”, “End of the World”, “Something Beautiful” y “Prelude”.

Ahora sí... ¡todo listo para ver y escuchar Something Beautiful! Sin lugar a dudas, Miley Cyrus deja claro que es una artista que evoluciona constantemente y eso lo agradecen sus fans.