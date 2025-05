My Chemical Romance en CDMX: estos son los precios oficiales para ver The Black Parade en 2026

¡El regreso más esperado para todos los que fuimos emo está confirmado! “My Chemical Romance” ofrecerá un concierto en la CDMX el próximo 13 de febrero de 2026, como parte de su gira “Long Live The Black Parade”. El show tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros, donde Gerard Way y compañía revivirán uno de los discos más icónicos de los 2000 con una puesta en escena espectacular.

El anuncio ya generó furor en redes sociales, especialmente entre los fanáticos que vivieron la primera era emo y que ahora, con nostalgia, podrán gritar nuevamente sus letras favoritas con el corazón en la mano. El concepto promete una experiencia visual inspirada directamente en el álbum The Black Parade, con proyecciones, iluminación dramática y escenográfica teatral.

Fechas de venta de boletos de My Chemical Romance

Antes de comprar tu boleto, verifica que cuentas con la tarjeta con la que puedes realizar la preventa u obtener algún tipo de promoción:



Solo con tarjetas de crédito

Fecha: jueves 22 de mayo Hora: a partir de las 2:00 PM

Tarjeta de crédito y débito

Fecha: viernes 23 de mayo Hora: desde las 9:00 AM

Venta general

Fecha: sábado 24 de mayo Hora: a partir de las 2:00 PM



Precio de los boletos para el concierto de My Chemical Romance de México en 2026

Estos son los precios para el concierto de My Chemical Romance del 13 de febrero de 2026.



General A : $2 mil 669.25 pesos mexicanos

: $2 mil 669.25 pesos mexicanos General B : $1 mil 571.25 pesos mexicanos

: $1 mil 571.25 pesos mexicanos Zona GNP : $3 mil 889.25 pesos mexicanos

: $3 mil 889.25 pesos mexicanos Verde B : $2 mil 913.25 pesos mexicanos

: $2 mil 913.25 pesos mexicanos Verde C : $1 mil 327.25 pesos mexicanos

: $1 mil 327.25 pesos mexicanos Naranja B : $1 mil 937.25 pesos mexicanos

: $1 mil 937.25 pesos mexicanos Naranja C: $961 pesos mexicanos

¿Estás listo para vivir la experiencia emo en 2026?

