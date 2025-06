Amy Lee por fin reveló la fecha para el nuevo disco de Evanescence

No, no estás soñando, Evanescence prepara un regreso épico, y de eso ya no hay duda. Amy Lee finalmente confirmó cuándo saldrá su nuevo álbum.

La noticia se dio a conocer durante una entrevista con medios especializados. Ahí fue donde Amy Lee reveló que el nuevo álbum de la banda saldrá en otoño de 2025, aunque aún se reservó detalles como el título oficial.

Este será el primer material completamente inédito de la banda desde “The Bitter Truth” (2021), disco que, por cierto, marcó su regreso a las raíces más oscuras y emocionales del rock alternativo y el metal gótico.

¿Qué se sabe del nuevo disco de Evanescence?

Como ya habíamos mencionado, Amy actuó con cautela y no dio demasiados detalles sobre el sonido, el título o la lista de canciones, lo que sí adelantó es que el disco “será más visceral, crudo y emocionalmente poderoso” que sus trabajos anteriores.

“Este álbum está muy influenciado por todo lo que hemos vivido estos últimos años. Es una mezcla de dolor, fuerza, esperanza… y furia. Quiero que nuestros fans sientan que han sanado con nosotros”, dijo Lee. La artista también reveló cómo vivió el proceso creativo de este disco, confesando que ha sido uno de los más intensos que ha vivido con la banda. Los músicos trabajaron muy duro junto al resto de los integrantes de la producción para garantizar algo increíble tanto a los fans clásicos como a una nueva generación de oyentes.

¿Evanescence tendrá una gira próximamente?

Gracias al anuncio del nuevo disco, rápidamente surgieron rumores de una posible gira mundial en 2026, que incluiría paradas en América Latina. Sin embargo, aún no hay nada que confirme los rumores. Amy solo mencionó que ya están planeando llevar su nueva música “a todos los rincones posibles”.

Solo queda mantenerse al pendiente de las actualizaciones que puedan surgir. ¿Qué expectativas tienes del nuevo disco de Evanescence?

