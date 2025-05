¡Puros ‘tomatazos’! The Weeknd y su nueva película, destrozados por la crítica

Por algo dicen por ahí que ‘zapatero a tus zapatos’ y ahora a The Weeknd lo llenaron de ‘tomatazos’. Y es que su película Hurry Up Tomorrow se estrenó con calificaciones muy bajas por parte de los críticos. Vaya, algunos aseguran que ni Jenna Ortega pudo salir bien librada. Esto es lo que se sabe.

Críticas a Hurry Up Tomorrow de The Weeknd

Los especialistas en el séptimo arte criticaron severamente a Hurry Up Tomorrow, la película de The Weeknd. Vaya, quizá podría no sorprender tanto, pues el astro canadiense no ha resaltado precisamente por sus trabajos audiovisuales (recordemos las críticas que recibió por lo que presentó en el Super Bowl LV) o por lo que ha hecho como actor (por lo que hizo en la serie The Idol). Lo que sí llama la atención es que ni Jenna Ortega habría logrado rescatar ‘el barco’.

¿Cómo calificaron a Hurry Up Tomorrow en Rotten Tomatoes?

Uno de los sitios de mayor validez en cuanto a crítica de cine se refiere es Rotten Tomatoes, donde precisamente ‘tundieron’ a The Weeknd por su película Hurry Up Tomorrow. Al momento, el ‘Tomatómetro’ la evalúa con 15% (tomemos en cuenta que el 100% es la mejor calificación) y comentarios como “sencillamente aburrida”, “narrativa poco clara”... aquí el detalle.

Crédito: Rotten Tomatoes Esto fue lo que opinaron los críticos sobre Hurry Up Tomorrow, la película de The Weeknd

Ahora, se sabe que los críticos suelen ser duros con sus comentarios. ¿El público en general habrá emitidos juicios más nobles? Más o menos.

Crédito: Rotten Tomatoes Estos fueron los comentarios del público sobre Hurry Up Tomorrow, la película de The Weeknd

Por su puesto que la mejor opinión siempre será la del ‘respetable’, aunque si de ser honestos se trata, las opiniones de los críticos sí nos dan una idea de la película que estaríamos por ver.

¿De qué trata la película de The Weeknd?

Hurry Up Tomorrow, la reciente película de The Weeknd, narra la historia de un músico con problemas de insomnia, estrés y adicciones; claro, el protagonista es The Weeknd. De alguna manera llega una joven (Jenna Ortega) que lo ayuda a enfrentar sus problemas internos.

¿Será que los críticos fueron demasiado duros con The Weeknd?