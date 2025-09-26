¿Por qué el 26 de septiembre es el Día de The Last of Us y qué prepara Naughty Dog para celebrarlo?

Si te estás preguntando qué se celebra este viernes, llegaste al lugar correcto. Cada 26 de septiembre, los fanáticos de la saga de Naughty Dog se unen para conmemorar el Día de The Last of Us. La efeméride no es una casualidad, pues resulta que se trata de una fecha cargada de simbolismo que conecta directamente con la narrativa del juego y con sus protagonistas.

¿Por qué se eligió el 26 de septiembre?

En el universo del videojuego, el 26 de septiembre es el día en que el hongo Cordyceps desató el brote que acabó con la civilización. Además, la fecha coincide con el cumpleaños de Joel Miller, el protagonista que marcó para siempre la franquicia.

Algo muy curioso de esta celebración es que originalmente, el evento se llamaba Outbreak Day, pero después de una serie de eventos se decidió rebautizado como The Last of Us Day para mostrar una mayor sensibilidad frente a las pandemias que enfrenta el mundo real.

¿Qué hace Naughty Dog en este día?

Obviamente, esta celebración implica que cada año, el estudio y PlayStation lanzan contenido exclusivo y organizan actividades para la comunidad. Generalmente, estas son algunas de las sorpresas que puedes encontrar:



Avatares gratuitos de PSN, pósters y wallpapers oficiales.

de PSN, pósters y wallpapers oficiales. Merchandising limitado , como ropa, figuras y coleccionables.

, como ropa, figuras y coleccionables. Eventos de la comunidad , que en el pasado incluyeron dinámicas en redes sociales.

, que en el pasado incluyeron dinámicas en redes sociales. Nuevos productos digitales, desde música hasta temas dinámicos para consolas.

El objetivo es mantener viva la conexión entre los jugadores y el universo postapocalíptico que conquistó a millones desde el lanzamiento de su primer juego.

¿Qué se espera para este día de The Last of Us 2025?

Por el momento se sabe que este día el catálogo de juegos de PS Plus Extra y Premium recibirán The Last of Us Part II en el caso de PlayStation 4 y The Last of Us Parte II Remasterizado en PS5. También reveló en su cuenta de Instagram una colección de peluche y figuras adorables de los personajes de la franquicia. Si bien Naughty Dog aún no revela todo lo que prepara para este año, los fans esperan anuncios relacionados con productos coleccionables, arte inédito y quizá alguna pista sobre los próximos proyectos del estudio.

¿Cuál es tu momento favorito de la franquicia?

