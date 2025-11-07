¡El Upside Down llega a Fortnite! Todo sobre el nuevo crossover con Stranger Things

Esta era una que no podía faltar. Con la llegada de la quinta y última temporada de Stranger Things, Fortnite se prepara para un nuevo evento que promete romper Internet y la mente de los jugadores. Así es, Epic Games lanzó un teaser que confirma el regreso del crossover con la exitosa serie.

Si no lo has visto, aquí te dejamos el tráiler:

Before we begin… a small detour in Blitz. pic.twitter.com/N7oDsTtN4z — Fortnite (@Fortnite) November 6, 2025

Fortnite y Stranger Things: una alianza que regresa con más fuerza que nunca

La verdad es que el adelanto emociona bastante, pues muestra una versión del mapa parcialmente invadida por Hawkins, la ciudad donde transcurre la historia de la serie, con grietas rojas y el característico resplandor del Upside Down. Todo indica que este nuevo evento podría estrenarse a finales de noviembre, justo después de la temporada dedicada a Los Simpson.

Skins, jefes y nuevos escenarios: lo que traerá el evento de Stranger Things

Aunque Epic Games no ha revelado todos los detalles y, como suele ocurrir en este tipo de casos, ya hay algunas filtraciones por internet. Estas apuntan a que el Demogorgon, Once y Hopper volverán como skins jugables. También se habla de nuevas incorporaciones, entre ellas Vecna y Joyce Byers, ampliando así el repertorio de personajes disponibles en la tienda.

Pero lo más llamativo es la presencia del Mind Flayer, una de las criaturas más temidas dentro del universo de Stranger Things. Según los filtradores, este podría aparecer como jefe del evento o formar parte de una zona temática del mapa. Los jugadores incluso especulan que habrá un modo temporal con mecánicas de supervivencia inspiradas en el terror del Upside Down.

El crossover perfecto antes del final de la serie

Esta colaboración llega en el momento ideal: justo cuando Stranger Things se prepara para cerrar su historia, por lo que podemos esperar algo bastante grande para esta entrega. El evento no solo celebra su legado, sino que también refuerza el papel de Fortnite como punto de encuentro de la cultura pop-

¿Estás listo para viajar a Hawkins dentro de Fortnite?

