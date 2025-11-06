Overcooked tendrá su propio reality show: A24 prepara una caótica competencia culinaria inspirada en el videojuego

Esta es una de esas cosas que nadie esperaba, pero que la verdad ya queremos ver. Resulta que se acaba de revelar que Overcooked, el caótico videojuego cooperativo ambientado en una cocina, dará el salto a la televisión en forma de reality de competencia culinaria. La reconocida productora A24 será la encargada de dar vida a este proyecto, que promete capturar la intensidad, el trabajo en equipo y el humor del título original.

Overcooked salta del videojuego al reality show con A24 al mando

El programa se inspira por completo en el espíritu frenético y altamente caótico que enamoró a millones de jugadores. La idea es que este proyecto combine culinarios extremos con escenarios impredecibles, al más puro estilo de producciones como ¡El suelo es lava!.

Aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada, se sabe que Gemma Langford, Oli De-Vine y Phil Duncan, los creadores del videojuego en Ghost Town Games, formarán parte del equipo como productores ejecutivos junto a A24, lo cual sinceramente es una muy buena señal para el éxito del proyecto.

Del caos en consolas a la cocina real

La idea es que el reality se acerque lo más posible a las dinámicas que existen dentro del juego. La idea es mantener a los participantes ocupados con el caos organizado, la cooperación y los retos imposibles. Los concursantes deberán cocinar, coordinarse y entregar pedidos en cocinas temáticas que irán desde restaurantes en movimiento hasta escenarios imposibles, como globos aerostáticos o plataformas suspendidas.

Al igual que en el videojuego, cada episodio pondrá a prueba la comunicación, agilidad y creatividad de los participantes, que deberán superar obstáculos inesperados, incendios, suelos que se mueven y toda clase de accidentes culinarios.

La verdad es que es algo complicado de imaginar cómo podrían reacrear muchas de las situacipnes que puedes vivir dentro del videojuego, sin embargo, de lograrlo el programa podría ser un éxito rotundo.

Overcooked: Un fenómeno que conquistó a millones de jugadores

Lanzado en 2016 por Ghost Town Games, Overcooked se convirtió rápidamente en un éxito por su propuesta única: cocinar junto a tus amigos contrarreloj en escenarios llenos de locura. Su enfoque cooperativo le valió el reconocimiento de la crítica y dos premios BAFTA en 2017 por mejor juego británico y mejor juego familiar.

Su secuela, Overcooked 2, llegó en 2018, y posteriormente se lanzó Overcooked: All You Can Eat, una edición definitiva que reunió todos los contenidos y mejoró su jugabilidad.

¿Crees que logren crear con éxito este reality?

