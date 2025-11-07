Pokémon revela su secreto mejor guardado: la verdadera razón detrás de sus dos versiones

Pokémon es una de las franquicias más complejas de la industria de los videojuegos. El juego se encuentra rodeado de leyendas urbanas, teorías y muchas curiosidades. Una de ellas es que siempre que sacan una nueva generación, salen dos versiones de esta. Desde hace años han existido diferentes teorías, pero finalmente se reveló la verdad: con estas se busca fomentar el intercambio entre jugadores y convertir la colección de Pokémon en una experiencia social.

La estrategia que revolucionó la industria del gaming

La verdad es que muchos ya tenían presente la teoría; sin embargo, Nintendo jamás reveló detalles al respecto, pero las señales estaban ahí. Desde sus inicios, cada nueva generación ha seguido el mismo patrón, manteniendo viva la emoción de “completarlos a todos”.

Es claro que la compañía ha sabido capitalizar esta dinámica vendiendo paquetes dobles y creando pequeñas diferencias narrativas que motivan a los fans más fieles a comprar ambas versiones para poder vivir la experiencia completa.

Miyamoto habla de Mario Kart y el futuro de Pokémon

Durante la misma sesión donde se reveló este secreto, Miyamoto también fue consultado sobre si algún juego podría superar las ventas de Mario Kart 8 Deluxe, el título más vendido de Switch. Aunque se mostró optimista sobre el potencial de nuevas ideas, reconoció que “Mario Kart probablemente seguirá vendiéndose bien… ¡Quizá nunca sea superado!*”.

Mientras tanto, Pokémon sigue avanzando con fuerza con diferentes títulos a la vista y tras el lanzamiento de Leyendas Pokémon: Z-A, los fans esperan con ansias la décima generación de juegos, la cual está prevista para el 30.º aniversario de la saga en 2026.

¿Tienes una versión favorita o coleccionas los dos títulos de cada generación de Pokémon?

