GTA 6 se retrasa (otra vez)… y su nueva fecha lo deja fuera del GOTY 2026

En los últimos años, a la industria de los videojuegos se le ha dado por dar largas a los jugadores. Los estándares de calidad son tan altos que cambian una y otra vez la fecha de su estreno. En esta ocasión fue el esperado Grand Theft Auto VI el que ha vuelto a sufrir un retraso. Rockstar Games confirmó que el título ahora llegará el 19 de noviembre de 2026. Este cambio ha sorprendido a los fans debido a un problema inesperado: su exclusión del circuito de premios del 2026, incluyendo el prestigioso The Game Awards.

Rockstar vuelve a retrasar GTA 6: nueva fecha confirmada

El anuncio rápidamente provocó una ola de reacciones en redes sociales y en la comunidad gamer, donde el entusiasmo por el regreso a Vice City se mezcló con la frustración por el nuevo retraso. Aunque muchos jugadores entienden que de esta forma se les entregará un producto más terminado y de mejor calidad, es inevitable sentir el trago amargo de la frustración.

Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



Un estreno tardío que cambia las reglas del juego

Algo que llama mucho la atención es que, con su lanzamiento tan cerca del cierre del año, GTA 6 quedaría fuera del periodo de evaluación que consideran los principales galardones como el GOTY o los Golden Joystick Awards. Estos premios suelen evaluar los títulos lanzados antes de mediados de noviembre, por lo que el debut del juego de Rockstar se produciría justo después del corte.

Esto significa que, salvo un cambio en las normas, el juego no podría competir en la edición 2026, sino que tendría que esperar hasta 2027 para ser considerado.

Impacto en la industria y reacciones

El retraso no solo afecta las expectativas de los jugadores, sino también a Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar, cuyas acciones cayeron tras el anuncio. Mientras tanto, la comunidad sigue analizando si este cambio de fecha responde a ajustes técnicos, pulido de detalles o una estrategia de marketing de largo plazo.

¿Qué piensas de este cambio inesperado?

