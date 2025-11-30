Cinco MEJORES MOMENTOS de Empire of the Sun en su presentación del SIMIFEST 2025

El dúo australiano Empire of the Sun fue el headliner encargado de cerrar el SimiFest 2025 en su segunda edición. Definitivamente fue el show más esperado de toda la noche por los asistentes, mismos que no se despegaron del escenario principal e incluso pusieron todo su empeño en caracterizarse como el famoso dúo realizandose maquillajes en las cejas y ojos, algo característico de Luke Steele. Es por eso que aquí te contamos los cinco mejores momentos que se vivieron en esta épica presentación.

¡Rostros gigantes! y su cercanía con los fans

Definitivamente uno de los visuales más espectaculares de la presentación que Empire of the Sun ofreció fue la escenografía compuesta por dos rostros, uno colocado en cada esquina del escenario. Este aspecto visual reforzó toda la ambientación de su presentación volviéndola una espectáculo total.

En la segunda canción de su presentación Luke Steel bajó del escenario con todos sus fans. Esto fue algo completamente inesperado. Todos comenzaron una euforia total, llena de gritos y ovacion. Sin embargo, más tarde lo volvió a hacer lo que demostró total cercanía con sus fans mexicanos.

Vestuarios icónicos y la presentación de una canción que se volvió un himno

Otro aspecto visual importante y que resaltó a diferencia de los demás artistas que se presentaron en el festival fue el cambio de vestuarios que tuvo Luke Steel. En el inicio del show portó un kimono completamente rojo con destellos dorados así como su famoso accesorio en forma de arco sobre la cabeza que lo caracteriza.

Posteriormente realizó un cambio en donde portó una especie de chaqueta llena de lentejuelas enormes de muchos colores que en definitiva lo hicieron lucir y resaltar en todo el escenario sin que ninguno de los espectadores que se encontraban atrás pudieran tener dificultades para observar con claridad. Otro look increíble que llevo puesto fue uno que consistió en pantalones negros de cuero con un sombrero grande; que en definitiva, marcó un estilo único en su presentación.

Un momento épico fue cuando el dúo interpretó su famoso tema We Are The People, en un ambiente de luces rojas. Todas las personas cantaron el tema, mismo que se estrenó hace quince años y que en la actualidad forma parte histórica de la vida de muchas generaciones.

Fuegos artificiales: ¡Un cierre mágico!

Finalmente, Empire of the Sun cerró su presentación y dijo hasta pronto a México con una lluvia de fuegos artificiales que iluminaron todo el cielo. Ese momento fue el mejor cierre de su show y de todo el festival. Sin lugar a dudas, el dúo australiano dió una presentación memorable en la cual hicieron sentir a sus fans una exaltación enorme y les brindaron lo que ahora es un recuerdo inolvidable.

El SimiFest prometió volver en 2026 con su tercera edición, misma que está llena de expectativas, desde el lineup hasta todas y cada una de las sorpresas que vaya a tener ya que las últimas dos han sido impresionantes.