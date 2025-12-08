YA ES OFICIAL: Estos serán los PRECIOS de los boletos para los conciertos de Rosalía en México

El anuncio de la gira LUX de Rosalía es algo que emocionó a TODOS después de que pudimos escuchar su más reciente álbum, y es que más de uno (y me incluyo) se le hizo agua la boca querer escuchar rolitas como "La Perla" o "De Madrugá" EN VIVO. La artista española visitará tres sedes principales en México: Guadalajara en la Arena VFG, en Monterrey en la Arena Monterrey, y en Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, y si tú también eres uno de los interesados en ir a sus conciertos aquí te hacemos el desglose de PRECIOS por área y te explicamos qué incluye y por qué está tan caro el paquete VIP.

Precios de LUX Tour de Rosalía en Guadalajara - Arena VFG

La Arena Vicente Fernández Gómez recibirá a Rosalía el próximo 15 de agosto del 2026, y estos son los precios de cada uno de sus boletos seccionados por área:



PIT: $4,451

GP1-4: $3,199

GP5-8: $2,827

General: $2,467

100: $2,083

Plata: $1,711

200: $1,339

300: $967

Precios de LUX Tour de Rosalía en Monterrey - Arena Monterrey

La Arena Monterrey tendrá el concierto de Rosalía el próximo 19 de agosto del 2026, y este es el desglose de precios para cada boleto según su sección:



Cancha VIP: $4,490

Oro: $4,234

Banco Azteca: $4,234

Coke Studio: $4,234

McCormick: $4,234

Doritos: $4,234

Megacable: $4,234

Osel: $4,234

Plus Ultra: $4,234

Barrera: $3,364

Super Palco: $3,364

Cancha General: $2,498

DISCAP: $2,486

Butaca: $2,486

Preferente: $1,482

Luneta: $1,004

Balcón: $850

Precios LUX Tour de Rosalía en Ciudad de México - Palacio de los Deportes

El 24 de agosto la Ciudad de México va a recibir a Rosalía en el Palacio de los Deportes, los precios de su concierto son:



PIT: $4,947

FLOOR: $3,211

Nivel B: $4,327

Nivel C: $2,715

Nivel D: $1,971

Nivel E: $1,599

Nivel EE: $1,227

¿Qué incluye el paquete VIP de Rosalía y cuánto va a costar?

Para los conciertos de Rosalía tendrás la oportunidad de conseguir uno de los paquetes VIP, que si bien tienen un precio mucho más alto que el boleto más caro para los conciertos, tienen ciertos beneficios que tal vez logren convencerte.

Paquete Diamond VIP

Con un costo de $22,874, el Paquete Diamond VIP incluye:



Boleto Premium General en sección PIT

Acceso al lounge VIP previo al show: Aperitivos, dos boletos de bebida para cocteles y mocktails especiales escogidos por Rosalía.

Cabina de fotos

Módulo de mercanía

Playlist exclusivo

Pulsera, laminado y lanyard

Paquete exclusivo de mercancía que incluye un fanzine

Veladora

Libreta

Cámara desechable

Acceso anticipado al inmueble

Oportunidad de comprar mercancía antes del show

Oportunidad de foto frente a backdrop

Registro dedicado

Anfitrión VIP

Rosalía Gold VIP

Con un precio de $14,672 el Rosalía Gold VIP incluye:



Un boleto premium en sección PIT

Acceso anticipado al gold circle para asegurar tu lugar

Pulsera de acceso anticipado, laminado y lanyard

Paquete exclusivo de mercancía VIP

Libreta

Cámara desechable

Acceso anticipado al recinto

Oportunidad de comprar mercancía antes del show

Oportunidad de foto frente a backdrop

Registro dedicado

Anfitrión VIP

Rosalía Silver VIP

El Rosalía Silver VIP tiene un costo de $12,041, e incluye:

