YA ES OFICIAL: Estos serán los PRECIOS de los boletos para los conciertos de Rosalía en México
Los precios de los conciertos de Rosalía en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ya han sido liberados, te los desglosamos por áreas y te explicamos qué incluye el paquete VIP.
El anuncio de la gira LUX de Rosalía es algo que emocionó a TODOS después de que pudimos escuchar su más reciente álbum, y es que más de uno (y me incluyo) se le hizo agua la boca querer escuchar rolitas como "La Perla" o "De Madrugá" EN VIVO. La artista española visitará tres sedes principales en México: Guadalajara en la Arena VFG, en Monterrey en la Arena Monterrey, y en Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, y si tú también eres uno de los interesados en ir a sus conciertos aquí te hacemos el desglose de PRECIOS por área y te explicamos qué incluye y por qué está tan caro el paquete VIP.
Precios de LUX Tour de Rosalía en Guadalajara - Arena VFG
La Arena Vicente Fernández Gómez recibirá a Rosalía el próximo 15 de agosto del 2026, y estos son los precios de cada uno de sus boletos seccionados por área:
- PIT: $4,451
- GP1-4: $3,199
- GP5-8: $2,827
- General: $2,467
- 100: $2,083
- Plata: $1,711
- 200: $1,339
- 300: $967
Precios de LUX Tour de Rosalía en Monterrey - Arena Monterrey
La Arena Monterrey tendrá el concierto de Rosalía el próximo 19 de agosto del 2026, y este es el desglose de precios para cada boleto según su sección:
- Cancha VIP: $4,490
- Oro: $4,234
- Banco Azteca: $4,234
- Coke Studio: $4,234
- McCormick: $4,234
- Doritos: $4,234
- Megacable: $4,234
- Osel: $4,234
- Plus Ultra: $4,234
- Barrera: $3,364
- Super Palco: $3,364
- Cancha General: $2,498
- DISCAP: $2,486
- Butaca: $2,486
- Preferente: $1,482
- Luneta: $1,004
- Balcón: $850
Precios LUX Tour de Rosalía en Ciudad de México - Palacio de los Deportes
El 24 de agosto la Ciudad de México va a recibir a Rosalía en el Palacio de los Deportes, los precios de su concierto son:
- PIT: $4,947
- FLOOR: $3,211
- Nivel B: $4,327
- Nivel C: $2,715
- Nivel D: $1,971
- Nivel E: $1,599
- Nivel EE: $1,227
¿Qué incluye el paquete VIP de Rosalía y cuánto va a costar?
Para los conciertos de Rosalía tendrás la oportunidad de conseguir uno de los paquetes VIP, que si bien tienen un precio mucho más alto que el boleto más caro para los conciertos, tienen ciertos beneficios que tal vez logren convencerte.
Paquete Diamond VIP
Con un costo de $22,874, el Paquete Diamond VIP incluye:
- Boleto Premium General en sección PIT
- Acceso al lounge VIP previo al show: Aperitivos, dos boletos de bebida para cocteles y mocktails especiales escogidos por Rosalía.
- Cabina de fotos
- Módulo de mercanía
- Playlist exclusivo
- Pulsera, laminado y lanyard
- Paquete exclusivo de mercancía que incluye un fanzine
- Veladora
- Libreta
- Cámara desechable
- Acceso anticipado al inmueble
- Oportunidad de comprar mercancía antes del show
- Oportunidad de foto frente a backdrop
- Registro dedicado
- Anfitrión VIP
Rosalía Gold VIP
Con un precio de $14,672 el Rosalía Gold VIP incluye:
- Un boleto premium en sección PIT
- Acceso anticipado al gold circle para asegurar tu lugar
- Pulsera de acceso anticipado, laminado y lanyard
- Paquete exclusivo de mercancía VIP
- Libreta
- Cámara desechable
- Acceso anticipado al recinto
- Oportunidad de comprar mercancía antes del show
- Oportunidad de foto frente a backdrop
- Registro dedicado
- Anfitrión VIP
Rosalía Silver VIP
El Rosalía Silver VIP tiene un costo de $12,041, e incluye:
- Boleto premium sentado y numerado
- Laminado y lanyard oficiales
- Paquete exclusivo de mercancía VIP
- Veladora
- Libreta
- Cámara desechable
- Oportunidad de foto frente a backdrop
- Registro dedicado
- Anfitrión VIP