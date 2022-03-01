¿Qué película se convirtió en favorita de los fans en los Oscar 2022?

¿Acaso es No Mires Arriba, El Poder del Perro, El Callejón de las Almas Perdidas, Duna, Coda? Ya falta poco para el cierre de votaciones de los Oscar 2022, donde el público es el responsable esta ocasión y de elegir a la película que se llevará un premio a la favorita de los fans en esta noche que reconoce a lo mejor del cine, y a muy poco de que nadie más pueda apoyar a su cinta preferida, se dieron a conocer los probables resultados y el nombre de la cinta que podría alzarse con la estatuilla.

De acuerdo con información proporcionada por el sitio Deadline, no es 'Spider-Man: Lejos de Casa' (Spider-Man: No Way Home) la película que probablemente podría brillar con este premio que por primera vez otorgarán en los Oscar 2022 y sería la favorita de los fans.

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Resulta que los fanáticos de todo el mundo se están organizando para apoyar a su película favorita, pero todo el apoyo de los seguidores de Marvel no ha sido suficiente para que el filme del superhéroe arácnido esté en primer lugar.

¿Cuál es la película favorita de los fans?

La película favorita de los fans, hasta ahora, es nada menos que el musical de 'Cenicienta', esta nueva versión protagonizada por Camila Cabello le está ganando a la película de Tom Holland, quien quedó sin nominación y sin poder ser conductor en los Oscars, como muchos creían.

Esta noticia está causando revuelo en todo el mundo, sobre todo a muy pocos días de que se cierren los votos, pues el próximo 3 de marzo es la fecha límite en la que el público podrá apoyar a su película preferida con el hashtag #OscarsFanFavorite (la favorita de los fans) o directamente en la página oscarsfanfavorite.com

Introducing #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment!



How To Vote:

• Tweet your favorite film of 2021 with #OscarsFanFavorite

• Tweet the movie scene that made you cheer the loudest (ANY movie/year) with #OscarsCheerMoment

• OR vote on https://t.co/dadD2i7Cy0 pic.twitter.com/HJclTiYGni — The Academy (@TheAcademy) February 17, 2022

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Recordemos que en la ceremonia de la entrega 94 de los premios Oscar, del próximo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, se reconocerá a la película favorita de los fans, producto del voto del público, así como al momento favorito de una película, del cual se puede votar también con el hashtag #OscarsCheerMoment.

Los premios Oscar 2022 serán conducidos por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes y podrás vivir la #Oscarmanía a través de Azteca 7, pues te llevaremos toda la cobertura de esta histórica premiación.



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