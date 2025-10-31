Halloween no es dulce… es maldición: el día que atraparon a Gojo

Hoy, en medio de disfraces, calabazas y el ambiente espeluznante de Halloween, es imposible no hacer un guiño al momento más oscuro y frenético del anime Jujutsu Kaisen: el Incidente de Shibuya. Exactamente el 31 de octubre es cuando el hechicero más temido, Satoru Gojo, fue sellado en la temible Prison Realm, y con él se abrió la puerta para que el caos absoluto se desatara entre los seres humanos y las maldiciones.

¿Por qué este día y este momento enganchan tanto con Halloween?

Porque Halloween no sólo es “disfrazarse” o “pedir dulces”. Es la noche en que lo normal se ve invadido por lo extraño, lo grotesco, lo inesperado. Y en el Incidente de Shibuya, esa línea entre lo humano y lo maldito se rompió: millones de civiles atrapados bajo una cortina maldita en pleno distrito de Shibuya, fiesta convertida en masacre. El sello de Gojo simboliza un “apagón” de esperanza: el hechicero más fuerte queda fuera del juego, y con eso los villanos toman ventaja. Similar a cuando Halloween “gira” y los sustos toman el centro.

¿Cómo fue que Gojo cayó?

Todo fue parte del plan maligno de Kenjaku (disfrazado de Suguru Geto) y sus aliados: usaron la Prison Realm como trampa, porque matar a Gojo directamente era prácticamente imposible.

y sus aliados: usaron la Prison Realm como trampa, porque matar a Gojo directamente era prácticamente imposible. La noche del 31 de octubre, a las 19:00 aprox. , se instaló una “Cortina” en Shibuya (una barrera maldita) que atrapó a civiles y confinó el área. Los hechiceros podían entrar/salir con dificultad mientras los no-hechiceros quedaban atrapados.

, se instaló una “Cortina” en Shibuya (una barrera maldita) que atrapó a civiles y confinó el área. Los hechiceros podían entrar/salir con dificultad mientras los no-hechiceros quedaban atrapados. Gojo llega, pelea, elimina enemigos , pero los villanos lo acorralan usando a los civiles como escudos, distracciones, escenario de pesadilla. En ese caos, activaron la trampa de la Prison Realm y lograron sellar a Gojo.

, pero los villanos lo acorralan usando a los civiles como escudos, distracciones, escenario de pesadilla. En ese caos, activaron la trampa de la Prison Realm y lograron sellar a Gojo. Eso desencadenó una cadena de tragedias: miles de muertes, personajes queridos hechos pedazos, la escala del conflicto subiendo a niveles que la serie nunca había visto.

Si eres fan de JJK sabrás que desde ese momento ya nada fue igual. El “sensei invencible” se encontraba inmovilizado: sin Gojo, el mundo jujutsu perdió su ancla. Fue como si tuja noche de Halloween se volviera permanente: disfraces, fiesta, pero detrás la oscuridad acechando.

Así que este 31 de octubre, mientras celebras, ponte tu mejor cosplay, tu mejor energía y recuerda: hace años en Shibuya, la verdadera fiesta se transformó en carnicería, en una noche que el mundo jujutsu jamás olvidará.

