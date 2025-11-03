“One Piece” revela los nuevos diseños de Luffy y su tripulación para el próximo arco de la serie

La tripulación más querida del anime está más que lista para vivir una nueva aventura. Toei Animation reveló los nuevos diseños oficiales de varios de los personajes principales de One Piece, desde Luffy y Robin, hasta Brook y Zoro. Cómo sabemos lo mucho que te gusta y emociona, aquí podrás ver cada uno de ellos.

¡Los Sombrero de Paja tienen nuevo look! Así lo reveló Toei Animation

La verdad es que se sabe que aquellos que leen el manga ya tienen rato acostumbrados al nuevo look de los personajes, el cual trae una clara inspiración en el aspecto que se les suele dar a los vikingos.

Un nuevo arco que marcará el rumbo de la serie

La verdad es que los personajes lucen increíbles, perfecto para este nuevo arco en el que entra el anime, donde se revelarán detalles importantes que se relacionarán con el gran final (pero tranquilo, aún habrá One Piece para rato).

Los diseños fueron presentados a través de las redes oficiales del anime y rápidamente se hicieron virales entre los fans, quienes destacaron la evolución del estilo de animación y la frescura de los atuendos.

¿Cuándo dará inicio el arco de Elbaph?

Después del espectacular cierre del arco de Wano, el anime de One Piece se prepara para explorar una nueva fase llena de misterios y descubrimientos. Sin embargo, habrá que esperar un tiempo, pues One Piece tendrá un descanso de tres meses a partir de enero y regresará en abril de 2026 con el inicio del arco de Elbaph.

Otra noticia relevante que dio Toei Animation al respecto es que “A partir de 2026, la serie anime también iniciará su nuevo cronograma de producción, dividiéndose en dos partes para un máximo de 26 episodios por año con el fin de sumergirse aún más en el corazón del mundo de ‘One Piece', incorporando más contenido y alineándose con el ritmo del manga original", mencionaron.

¿Qué opinas del nuevo aspecto de Luffy y sus camaradas?

