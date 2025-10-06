Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter y Deftones: Estos son los artistas que suenan para head-liners del Pal’ Norte 2026

En las últimas horas el festival Pal’ Norte ha dado señales de vida, lo que ha emocionado al público regio y a todo México pues este festival de música se ha hecho de los favoritos del público mexicano y no es por menos, pues edición con edición han traído a grandes artistas, por lo que por este año ya han comenzado las especulaciones sobre los posibles head-liners que animarán al público del Parque Fundidora.

En las últimas horas, han surgido rumores sobre los artistas que estarán en Pal’ Norte 2026, donde quienes más han sonado son: Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Deftones, entre otros más.

¿Quiénes estarán en el Festival Pal’ Norte 2026?

El primer head-liner casi confirmado es Tyler, The Creator, pues cabe recordar que estará pisando México como parte de su gira por Latinoamérica en 2026, donde tendrá dos fechas en la CDMX y en Guadalajara para finales de marzo, y este festival se celebra justo en esos días.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta, es que la mayoría de los artistas internacionales hacen giras en el mismo orden, es decir, que si dan conciertos en Latinoamérica, lo más común es que también se presenten en México, y el cartel de LollaPalooza en sus ediciones de Argentina, Brasil y Chile nos podrían dar señales.

Los head-liners de LollaPalooza en latinoamérica y posiblemente Tecate Pal Norte son:



Sabrina Carpenter

Tyler, the Creator

Chappell Roan

Deftones

Miley Cyrus

Skrillex

Lorde

Doja Cat

Turnstile

Lewis Capaldi

Los Bunkers

Paulo Londra

¿Cuándo será el festival Pal’ Norte 2026?

De momento no hay ningún anuncio oficial respecto a sus fechas, aunque año con año se ha celebrado en la última semana de marzo, por lo que podemos esperar una edición similar.

Otro dato que se ha rumorado, es que el festival podría durar 4 días, tomando en cuenta la expansión que ha tenido en los últimos años y su coincidencia con los partidos de repechaje del próximo mundial.