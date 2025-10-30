Para amantes del terror: estos son los 3 mejores animes para ver en Halloween

Al hablar de anime, quizás muchas personas piensan que todas las series asiáticas animadas son idénticas. Pero lo cierto es que este género cuenta con un universo de producciones de diversas temáticas y estilos.

Así es como existen series de anime más terroríficas, románticas, fantasiosas o de ciencia ficción. Pero este dato puede resultar totalmente desconocido para los amantes del terror en todas sus formas audiovisuales. Estas son algunas obras para incursionar en el anime en Halloween.

¿Cuáles son los 3 mejores animes para ver en Halloween?

Existen series animadas de todo tipo dentro del género del terror. Así es como hay producciones más perturbadoras o sangrientas que otras, cargadas de tensión psicológica y suspenso que hacen poner los pelos de punta. Estas son tres obras audiovisuales que cumplen con ese fin.



Devilman Crybaby

Este anime es uno de los más perturbadores y abarca la temática demoníaca. Es un relato sobre la crueldad humana y cómo algunas personas dejan de ver al prójimo como humano con sentimientos. La animación es algo exagerada y psicodélica. La sensación que crea en el espectador es la de descontrol. Se ganó la fama de tener uno de los finales más devastadores en la historia del anime.

Shiki

Esta serie aborda el misterio que se produce en un pueblo porque la gente muere sin explicación. Estas muertes ocurren casi siempre de noche y las personas experimentan un agotamiento extraño que parece un síntoma de anemia. La trama se dirige hacia una hipótesis: algo está drenando la vida de los habitantes. El doctor Toshio es el encargado de investigar qué es lo que arrasa con la vida de los ciudadanos.

Perfect Blue

Esta serie de anime de terror logra un cometido: perturbar al espectador con rasgos humanos como la obsesión, los efectos secundarios negativos de la fama y la sensación de vigilancia. La trama aborda a Mima, una artista que abandona los escenarios para actuar, pero comienza a recibir mensajes perturbadores de un fan que insiste en que ella traicionó su pureza. La línea entre realidad y alucinación se vuelve imperceptible para la protagonista. Los planos de esta producción incomodan y las escenas dejan pensando al espectador por un momento.