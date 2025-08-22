¡Por fin! Stray Kids lanza ‘KARMA’, su cuarto disco y realizan de manera exitosa su comeback

Una de nuestras agrupaciones de K-Pop favoritas: Stray Kids lanzó su tan esperado cuarto disco de estudio titulado ‘KARMA y todos los STAY del mundo no podrían estar más felices.

Este 22 de agosto a las 12:00 en punto por fin pudimos escuchar ‘KARMA’, el tan esperado comeback de STRAY KIDS, el cuál llegó de la mano de JYP Entertainment y Republic Records tras poco más de un año de su último disco ‘ATE’.

¿Qué podemos decir sobre este nuevo disco?

Stray Kids lo ha vuelto a hacer y no ha decepcionado ni un poco a todos sus millones de fans,quienes ya han comenzado a especular que este lanzamiento podría significar un nuevo capítulo dentro de la trayectoria y discografía de esta agrupación.

Con 9 canciones nuevas y ‘CEREMONY’ en versión festival e inglés, este lanzamiento nos ha hecho cantar, bailar y gritar de la emoción, de donde podemos resaltar las letras, los nuevos sonidos y la gran producción que hay bajo este trabajo.

KARMA ha reafirmado a Stray Kids como una de las agrupaciones de K-Pop más relevantes y trascendentes de la actualidad.

¿Por qué nos ha gustado tanto KARMA?

Desde que escuchamos los primeros segundos de ‘BLEEP’ (canción con la que abre el disco), supimos que Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N lo habían vuelto a hacer, donde cada canción, al igual que cada integrante es un mundo totalmente distinto.

Su sonido tan fresco que roza el rap, el pop, el rock nos cautivó y nos hizo bailar por horas, pues ya lo escuchamos como 10 veces (no es mentira).

El concepto del disco que nos lleva a un ambiente futurista donde cada miembro es un “campeón legendario” nos dejó impactados y con esta nueva música cada vez nos hace más sentido.

‘BLEEP’, ‘CEREMONY’ o ‘CREED’, ¿Cuál fue tu canción favorita?

Los Karma Sports del 2081 han llegado para quedarse y nosotros ya tenemos nuestra canción favorita.